CPI do Abuso: Presidente da Câmara nomeia integrantes da comissão

AVIAÇÃO

Anac encerra operações Voepass dez meses após a tragédia do Voo 2283

Dez meses após a trágica queda do Voo 2283 na cidade de Vinhedo (SP), no começo da tarde do dia 9 de agosto do ano passado, que matou 62 pessoas, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) emitiu a cassação do COA (Certificado de Operador Aéreo) da Passaredo Transportes, principal empresa do grupo da Voepass. […]