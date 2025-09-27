Corte de voo para a capital impacta na agenda empresarial

A redução de dois para apenas um voo com destino à capital paranaense traz reflexos para o setor empresarial da cidade, que antes conseguia ir e voltar no mesmo dia, o que facilitava negócios, reuniões e agilizava a agenda muitas vezes apertada. Desde o dia 4 de agosto, um dos dois voos diários da Azul Linhas Aéreas foi suspenso temporariamente e o voo que pousava no Cascavel às 17h55 parou, com isso, a companhia opera neste trecho somente pela manhã. O avião modelo ATR-72 aterrissa em Cascavel às 10h30 e decola por volta das 11h.
A suspensão é reflexo da situação financeira da companhia que, para renegociar dívidas e evitar possível falência, entrou em Recuperação Judicial nos Estados Unidos em maio deste ano, via Chapter 11, processo que deve ser finalizado entre o fim do ano e início de 2026. O procedimento é um recurso utilizado quando uma empresa não consegue mais cumprir com suas obrigações financeiras e busca uma solução para se reestruturar e manter suas operações.
Ainda no estado do Paraná, além de Cascavel, a Azul deixou de voar em Guarapuava, com suspensão no dia 1º de setembro. “A companhia reavalia constantemente suas operações como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda”, afirmou a Azul em nota. Em fevereiro deste ano, a companhia também deixou de operar no Aeroporto Sant’Ana, em Ponta Grossa.
Carlos Bonamigo Júnior, coordenador da Câmara Técnica de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura da Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel 2030) disse que a mudança tem gerado impactos significativos, principalmente para o setor empresarial. “Muitos empresários e profissionais que costumavam fazer bate-volta para a capital agora precisam pernoitar, o que aumenta custos, complica agendas e reduz a agilidade nas decisões. Isso afeta diretamente a produtividade e a dinâmica dos negócios”, relatou.
Segundo Júnior, a conectividade aérea é um fator estratégico para o desenvolvimento da cidade e ter voos regulares e eficientes fortalece a posição da cidade como polo regional, facilita o acesso a serviços, atrai investimentos e melhora a competitividade da cidade. Além disso, o aeroporto vem mantendo um bom número de passageiros, com um crescimento de utilizações.
Sobre a suspensão, ele disse que foi informado a Codesc que ela é temporária, sendo o período de suspensão iniciado em 4 de agosto acabará em 24 de outubro, com previsão de retorno no dia 26, já que esta suspensão não tem relação com a demanda de passageiros que continua alta, mas com a reestruturação interna da companhia, que está passando por um processo de recuperação judicial.
“A retomada dos voos em outubro é uma boa notícia, e a Codesc segue atenta para garantir que Cascavel continue bem conectada e preparada para crescer”, reforçou. Assim, Cascavel segue com operações regulares das companhias Azul, Latam e Gol, com voos para Guarulhos, Curitiba, Campinas e Maceió (temporada de férias).
Para a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) existe uma preocupação com redução de voo da Azul, principalmente a Curitiba, que é um destino bastante procurado, mas que como o problema não se refere à falta de passageiros e sim a um quadro interno da empresa, a expectativa da Acic, diante dessa situação, é que o quadro possa ser resolvido da melhor forma e no menor espaço de tempo possível, favorecendo quem necessita dos serviços da companhia.
Passageiros e Impacto no Aeroporto Regional
Dados da Transitar, que administra o Aeroporto Regional, apontam que em agosto 41.853 passageiros passaram pelo terminal, 29% superior ao mesmo período do ano passado que fechou em 32.542, um salto de quase 29% em apenas um ano. No acumulado do ano já são mais de 303 mil passageiros, 13% a mais do que no mesmo período do ano passado, quase 35 mil pessoas a mais viajando. O ano de 2024 fechou com 408 mil passageiros que embarcaram e desembarcaram na cidade.
Sobre as outras companhias, a Transitar informou que a partir de outubro, a Gol, que antes operava dois voos para Guarulhos, apenas de segunda a sexta-feira, passará a oferecer as mesmas opções diariamente, inclusive aos fins de semana. Além disso, a Latam tem operações todos os dias, com reforço de duas operações diárias na terça e quinta-feira e aos sábados.
Sobre o corte do voo, a Transitar preferiu não se manifestar e disse que o assunto deveria ter tratado diretamente com a companhia aérea. Procuramos também a companhia, mas até o fechamento desta edição também não se manifestou.
Expansão em Foz do Iguaçu
Já na cidade de Foz do Iguaçu, a Azul vai expandir a malha viária em Foz do Iguaçu na temporada de verão 2025/2026. No período entre 13 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026, a companhia terá 64 voos extras para o destino paranaense na Tríplice Fronteira, totalizando 10.692 assentos adicionais. O reforço para a temporada de verão representa crescimento 11% no número de decolagens e 12% na oferta de assentos para o destino em relação à temporada regular de voos.
As operações extras ligarão Foz do Iguaçu a Recife, capital de Pernambuco e Confins na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A partir de 26 de outubro, a companhia iniciará uma operação regular entre Congonhas e Foz do Iguaçu, com dois voos diários, reforçando a conectividade entre o aeroporto central da capital paulista e um dos destinos mais procurados do turismo brasileiro. Neste ano, a cidade turística já atraiu 3,3 milhões de turistas, sendo que só o Parque Nacional do Iguaçu já recebeu 1.321.416 visitantes, volume 10,81% superior ao do mesmo período de janeiro a agosto de 2024, quando foram registradas 1.192.467 pessoas.