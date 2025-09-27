Corte de voo para a capital impacta na agenda empresarial

A redução de dois para apenas um voo com destino à capital paranaense traz reflexos para o setor empresarial da cidade, que antes conseguia ir e voltar no mesmo dia, o que facilitava negócios, reuniões e agilizava a agenda muitas vezes apertada. Desde o dia 4 de agosto, um dos dois voos diários da Azul Linhas Aéreas foi suspenso temporariamente e o voo que pousava no Cascavel às 17h55 parou, com isso, a companhia opera neste trecho somente pela manhã. O avião modelo ATR-72 aterrissa em Cascavel às 10h30 e decola por volta das 11h.

A suspensão é reflexo da situação financeira da companhia que, para renegociar dívidas e evitar possível falência, entrou em Recuperação Judicial nos Estados Unidos em maio deste ano, via Chapter 11, processo que deve ser finalizado entre o fim do ano e início de 2026. O procedimento é um recurso utilizado quando uma empresa não consegue mais cumprir com suas obrigações financeiras e busca uma solução para se reestruturar e manter suas operações.

Paraná

Ainda no estado do Paraná, além de Cascavel, a Azul deixou de voar em Guarapuava, com suspensão no dia 1º de setembro. “A companhia reavalia constantemente suas operações como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda”, afirmou a Azul em nota. Em fevereiro deste ano, a companhia também deixou de operar no Aeroporto Sant’Ana, em Ponta Grossa.

Carlos Bonamigo Júnior, coordenador da Câmara Técnica de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura da Codesc (Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel 2030) disse que a mudança tem gerado impactos significativos, principalmente para o setor empresarial. “Muitos empresários e profissionais que costumavam fazer bate-volta para a capital agora precisam pernoitar, o que aumenta custos, complica agendas e reduz a agilidade nas decisões. Isso afeta diretamente a produtividade e a dinâmica dos negócios”, relatou.

Segundo Júnior, a conectividade aérea é um fator estratégico para o desenvolvimento da cidade e ter voos regulares e eficientes fortalece a posição da cidade como polo regional, facilita o acesso a serviços, atrai investimentos e melhora a competitividade da cidade. Além disso, o aeroporto vem mantendo um bom número de passageiros, com um crescimento de utilizações.

Sobre a suspensão, ele disse que foi informado a Codesc que ela é temporária, sendo o período de suspensão iniciado em 4 de agosto acabará em 24 de outubro, com previsão de retorno no dia 26, já que esta suspensão não tem relação com a demanda de passageiros que continua alta, mas com a reestruturação interna da companhia, que está passando por um processo de recuperação judicial.