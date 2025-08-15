Corte antes que caia! Tronco velho sofre na “Capital dos Ventos”

Cascavel - Quando agosto chega, vem acompanhado do combo conhecido: cabelo desgrenhado, nariz coçando, casa suja e pano de pó que pede férias. Não é à toa que em Cascavel o mês é chamado de “oficial da ventania”. O ar fica pesado, as folhas voam como confete fora de hora e os moradores viram atletas domésticos tentando manter a casa limpa e a saúde em dia.

Dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) apontam que a capital do Oeste é também a “Capital dos Ventos”, liderando o ranking da ventania. Além do incômodo do pó e da sujeira, outro reflexo desta ventania — que destrói o cabelo das mulheres — é com as frondosas árvores da cidade que, ao balanço do vento e com a estrutura frágil devido ao tempo, acabam desmoronando e trazendo prejuízos.

No dia 4 de agosto, às 11h, uma das principais vias da cidade teve que ser bloqueada pelo Corpo de Bombeiros devido à queda de uma grande árvore, bastante conhecida na cidade por estar há anos sendo apoiada por um “cinturão”. Dizem os vizinhos que o dono do prédio que fica na Rua Minas Gerais esquina com a Rua João Pessoa não queria que a árvore fosse cortada e, por isso, estaria dificultando o corte por parte do Município.

Naquela segunda-feira, o vento típico de agosto, que chegou um pouco mais forte — atingindo 63,7 km/h — levou a árvore com tudo ao chão. Ela acabou caindo inteira, quebrada na raiz, e várias equipes passaram o dia todo no trabalho de remoção da “jacarandá”, que deixou os moradores de toda a região sem energia elétrica. Por sorte, ninguém se feriu; somente danos materiais em quatro veículos que estavam estacionados na via foram causados pela “força da natureza”.

Árvores cansadas, moradores preocupados

O jacarandá foi apenas um dos casos de queda do ano, já que outras tantas árvores caem em diversas regiões da cidade, causando preocupação para motoristas e moradores. Muitas delas, principalmente as de grande porte, podem estar com a saúde comprometida e risco eminente de queda. Atrás de mais informações, a reportagem do Hoje Express fez vários questionamentos à Prefeitura de Cascavel sobre a situação.

A Sema (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) de Cascavel ainda não tem dados consolidados nem do número, nem das espécies de árvores que caíram este ano e também ano passado. Além disso, segundo a Prefeitura, mesmo depois das quedas, que se tornaram constantes, “não realizou avaliação técnica específica para identificar a causa, mas, no entanto, estima que aproximadamente 90% das árvores que caíram não possuíam protocolo prévio de solicitação de retirada”.

Como se sabe, para que o cidadão possa cortar ou solicitar o corte de uma árvore, independentemente de onde ela esteja no imóvel, é necessário ter a liberação do Município. Segundo a Sema, todo pedido de corte ou poda de árvores inicia-se com a abertura de protocolo junto à secretaria. Com o registro feito, então, é realizada uma avaliação técnica por profissionais habilitados. Caso o pedido seja deferido, é definido o grau de prioridade do serviço, conforme o risco e a situação constatada.

E aí não tem prazo definido para o serviço ser realizado. E dependendo da prioridade e da demanda existente, é preciso contar com a “sorte” (e ventos fracos) e ter muita paciência.