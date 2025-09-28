Corrida pela Vida HUOP/Unioeste celebra a vida e a doação de órgãos

Cascavel - A largada aconteceu às 7h30, em frente ao HUOP, e o percurso seguiu pela Avenida Tancredo Neves, em duas modalidades: 3 km de caminhada e 5 km de corrida. Mais do que uma competição, a prova teve como propósito dar visibilidade ao tema e sensibilizar a comunidade sobre a importância do ato de doar.

A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HUOP), Gelena Castillo, destacou o impacto da mobilização:

“Hoje somos o segundo no Estado em taxa de captação e o número 1 do Paraná em conversões e doações. Isso precisa ser comemorado, porque mostra à comunidade quantas vidas o HUOP está ajudando a salvar. Atualmente, 70 mil pessoas esperam por órgãos no Brasil. Precisamos falar sobre esse assunto.”

Referência nacional, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná já sensibilizou mais de 1.000 doações de órgãos ao longo de 19 anos, sempre com foco no acolhimento e no respeito às famílias. Somente em 2025, de janeiro a junho, foram mais de 70 órgãos e tecidos captados.

Para o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, os resultados são fruto de um trabalho sério e coletivo.