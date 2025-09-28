Corrida pela Vida HUOP/Unioeste celebra a vida e a doação de órgãos

Cascavel - A largada aconteceu às 7h30, em frente ao HUOP, e o percurso seguiu pela Avenida Tancredo Neves, em duas modalidades: 3 km de caminhada e 5 km de corrida. Mais do que uma competição, a prova teve como propósito dar visibilidade ao tema e sensibilizar a comunidade sobre a importância do ato de doar.
A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HUOP), Gelena Castillo, destacou o impacto da mobilização:
“Hoje somos o segundo no Estado em taxa de captação e o número 1 do Paraná em conversões e doações. Isso precisa ser comemorado, porque mostra à comunidade quantas vidas o HUOP está ajudando a salvar. Atualmente, 70 mil pessoas esperam por órgãos no Brasil. Precisamos falar sobre esse assunto.”
Referência nacional, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná já sensibilizou mais de 1.000 doações de órgãos ao longo de 19 anos, sempre com foco no acolhimento e no respeito às famílias. Somente em 2025, de janeiro a junho, foram mais de 70 órgãos e tecidos captados.
Para o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, os resultados são fruto de um trabalho sério e coletivo.
“Mais de 500 inscritos participaram da corrida. Nosso objetivo era mobilizar essas pessoas para divulgar uma causa tão especial — a doação de órgãos e tecidos para transplante — e sensibilizar a população para conversar sobre isso com a família. Quando todos sabem da sua vontade de doar, a decisão naquele momento difícil se torna mais clara.”
Como hospital-escola da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), o HUOP também reforça o papel social da instituição. O reitor Alexandre Webber ressaltou a relevância dessa ação.
“Essa corrida e caminhada conscientizam tantas pessoas sobre uma questão fundamental para a saúde pública. Somos um grande pilar da saúde regional, e iniciativas como esta mostram nossa responsabilidade com a comunidade.”
A prova
Na Corrida pela Vida, todos foram vencedores. Todos os participantes receberam medalhas, em reconhecimento à causa e ao espírito de solidariedade. O primeiro lugar geral ficou com Wesley Veronez, que também celebrou o impacto da ação:
“Esse evento traz uma mensagem simples e forte: quem doa ganha, quem recebe vive. Trabalho há 10 anos na área da saúde e participei da corrida como forma de incentivo, para motivar colegas e atletas.”
A Corrida pela Vida foi organizada pelo HUOP/Unioeste e contou com o apoio da Magnum Investimentos, Involt, HS Consórcios, NDalmina, Prosperita Investimentos, Fundep, RPC e Prefeitura de Cascavel.
Fonte: Assessoria/Texto: Thiago Leandro