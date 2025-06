Corpus Christi: Confira o funcionamento dos serviços públicos no recesso

TRÂNSITO

Sem CNH e flagrado no teste do etilômetro, motorista se envolve em acidente no Cascavel Velho

Neste domingo (15) um acidente de trânsito mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros até o Bairro Cascavel Velho, na região Sul da cidade. De acordo com informações, um Escort e um Celta bateram no cruzamento das Ruas Roma e Inglaterra. Com o impacto, motorista e passageiro do Celta ficaram feridos. Eles foram socorridos pelo […]