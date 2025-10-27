Cascavel e Paraná - O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), representado pela equipe do 4º Batalhão de Bombeiro Militar de Cascavel, conquistou o 1º lugar geral no 7º Desafio Nacional de Salvamento Veicular, realizado no Espírito Santo entre 23 e 25 de outubro. A competição integrou a programação do 1º Congresso Nacional de Emergência e Segurança Viária e reuniu 24 equipes de 14 estados, com mais de 200 competidores, incluindo bombeiros, profissionais do Samu e concessionárias de rodovias.

Além da equipe de Cascavel, o CBMPR também foi representado pelo 10º Batalhão de Bombeiro Militar de Francisco Beltrão. Ambas as equipes se classificaram por meio da etapa estadual, que define os representantes de cada estado.

A vitória consolidou os bombeiros paranaenses como os melhores do Brasil em salvamento veicular em 2025. Além do título, o 4º BBM venceu nas premiações por áreas, recebendo os troféus de Melhor Comandante, Melhor Equipe Técnica e Melhor Equipe Médica. A equipe vencedora é composta por 1º tenente Risardi (comandante), 1º tenente Cícero, 1º sargento Baranowski, 2º sargento Franciney, 2º sargento Dos Santos, cabo Fernando e 3º sargento Melânia.

Competição e Técnicas de Resgate

O Desafio Nacional tem como objetivo aprimorar técnicas de resgate em acidentes de trânsito com vítimas presas em ferragens. As equipes realizam simulações de resgates em cenários reais, como colisões e capotamentos, com 25 minutos para executar todos os procedimentos, desde a avaliação da cena até o atendimento pré-hospitalar.

O major Tiago Zajac, presidente da Câmara Técnica de Salvamento Veicular do CBMPR, destaca a importância da competição para a formação contínua dos bombeiros. “Esses desafios ajudam a criar equipes especializadas e a padronizar as técnicas, melhorando a resposta nas emergências reais. Cada minuto de treinamento pode salvar vidas.”