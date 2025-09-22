Corpo de Bombeiros do Paraná alerta sobre cuidados diante de fortes chuvas e ventos

Cascavel - As fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos que atingiram o Paraná no fim dee semana e nesta segunda-feira (22) provocaram estragos em diversas regiões do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), as ocorrências envolveram desde quedas de árvores até destelhamentos e desalojamento de famílias.
No município de Santa Maria do Oeste, um vendaval durante a madrugada desta segunda atingiu cerca de mil residências e prédios públicos, afetando inclusive o hospital municipal, que passou a atender apenas casos de emergência. Uma escola foi transformada em abrigo temporário, acolhendo famílias desalojadas. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital de Pitanga.
As cidades de Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Ponta Grossa também registraram estragos decorrentes das chuvas e ventos fortes. Houve quedas de árvores em vias urbanas e rodovias, destelhamentos de residências e danos a prédios públicos. Em alguns casos, famílias precisaram ser realocadas temporariamente e receberam lonas para proteção de bens. Apesar dos prejuízos, não houve registro de vítimas graves.
Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão é de que a instabilidade diminua na terça (23) em boa parte do Estado. No entanto, a partir de quinta (25), há possibilidade de novas pancadas de chuva, especialmente na faixa Leste e no Litoral.
A Capitã do CBMPR Luisiana Guimarães Cavalca, destaca a importância de se antecipar aos riscos.
“É fundamental acompanhar os alertas e, em caso de orientação para deixar o local, não hesitar em sair imediatamente. Preparar uma mochila de emergência com documentos e itens essenciais também pode fazer a diferença em situações críticas”, alerta.
Como se proteger em situações de chuva e ventos fortes:
- Queda de árvores: evite estacionar veículos sob árvores em dias de chuva e ventania. Galhos perigosos podem ser podados, mas a remoção só deve ser feita com autorização da prefeitura.
- Tempestades com raios: permaneça em local coberto, evite áreas abertas e nunca fique debaixo de árvores.
- Planejamento: estabeleça rotas de fuga e mantenha familiares ou amigos em áreas seguras avisados da possibilidade de acolhimento.
- Alagamentos: caso haja ordem de evacuação, saia imediatamente. Não permaneça em locais de risco para proteger bens materiais.
- Risco de deslizamentos: observe o nível de rios próximos, movimentação da terra em encostas e o aparecimento de rachaduras ou ruídos em imóveis.
- Emergências: para situações de risco imediato, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para auxílio com alojamento, telhas e outros itens de apoio, procure a Defesa Civil Municipal.
Fonte: AEN