Corpo de Bombeiros do Paraná alerta sobre cuidados diante de fortes chuvas e ventos

Cascavel - As fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos que atingiram o Paraná no fim dee semana e nesta segunda-feira (22) provocaram estragos em diversas regiões do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), as ocorrências envolveram desde quedas de árvores até destelhamentos e desalojamento de famílias.

No município de Santa Maria do Oeste, um vendaval durante a madrugada desta segunda atingiu cerca de mil residências e prédios públicos, afetando inclusive o hospital municipal, que passou a atender apenas casos de emergência. Uma escola foi transformada em abrigo temporário, acolhendo famílias desalojadas. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital de Pitanga.

As cidades de Cascavel, Marechal Cândido Rondon e Ponta Grossa também registraram estragos decorrentes das chuvas e ventos fortes. Houve quedas de árvores em vias urbanas e rodovias, destelhamentos de residências e danos a prédios públicos. Em alguns casos, famílias precisaram ser realocadas temporariamente e receberam lonas para proteção de bens. Apesar dos prejuízos, não houve registro de vítimas graves.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão é de que a instabilidade diminua na terça (23) em boa parte do Estado. No entanto, a partir de quinta (25), há possibilidade de novas pancadas de chuva, especialmente na faixa Leste e no Litoral.

A Capitã do CBMPR Luisiana Guimarães Cavalca, destaca a importância de se antecipar aos riscos.