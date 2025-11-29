Corbélia vive as emoções do Supemotocross de Verão

A cidade de Corbélia sedia neste sábado (29) e domingo, a etapa de abertura da Copa SuperMotocross de Verão, com a realização do 1º GP SMX Cidade das Flores. A competição terá outras duas etapas, a serem realizadas nos dias 7 e 8 de fevereiro, em Santa Helena, e nos dias 22 e 23 de fevereiro, em Pontal do Sul, no litoral do Paraná.

Estão previstas para O GP Cidade das Flores as disputas das categorias