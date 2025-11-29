Corbélia vive as emoções do Supemotocross de Verão

A cidade de Corbélia sedia neste sábado (29) e domingo, a etapa de abertura da Copa SuperMotocross de Verão, com a realização do 1º GP SMX Cidade das Flores. A competição terá outras duas etapas, a serem realizadas nos dias 7 e 8 de fevereiro, em Santa Helena, e nos dias 22 e 23 de fevereiro, em Pontal do Sul, no litoral do Paraná.
Estão previstas para O GP Cidade das Flores as disputas das categorias
Categorias e Participantes da Copa Verão de SuperMotocross
A programação prevê para este sábado treinos livres das 14 às 19h e no domingo, os treinos oficiais começam às 10h. As provas serão a partir das 13h30. Serão nove baterias, com cada uma tendo a duração de 15 minutos, mais duas voltas.
Realização e Apoio
A promoção e organização serão da MZ Sports Competições & Eventos, supervisão da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo) e apoio da Prefeitura Municipal de Corbélia e secretaria de Turismo do Paraná. A entrada é grátis ao público