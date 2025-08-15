Corbélia recebe R$ 37 mi para pavimentação e terá 100% de ruas asfaltadas

Corbélia - O município de Corbélia foi contemplado com um investimento de R$ 37 milhões para obras de pavimentação asfáltica, o maior da história da cidade. O recurso, já aprovado e com projetos entregues, permitirá a pavimentação de aproximadamente 20 quilômetros de vias urbanas, eliminando por completo as ruas sem pavimento no perímetro urbano. A obra entre no Programa Asfalto Novo, Vida Nova, idealizado pelo governador Ratinho Junior, que leva asfalto para todas as cidades do Paraná.

A liberação do recurso para Corbélia ocorreu em Curitiba, na terça-feira (12) com participação do deputado estadual Gugu Bueno, 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP); do secretário das Cidades, Guto Silva; do prefeito Thiago Stefanello, e do vice-prefeito, Sandro Huf.

Recursos para o Município

Para o 1º secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Gugu Bueno, a liberação do recurso é um marco para o município.

“É um momento histórico para Corbélia. Hoje liberamos para o município um total de R$ 37 milhões em pavimentação, dos quais R$ 20 milhões foram viabilizados por meio do nosso mandato parlamentar. É uma grande satisfação poder ajudar o município, o prefeito Thiago Stefanello, do nosso vice-prefeito Sandro Huf, e de tantas lideranças comprometidas com o desenvolvimento local,” afirmou.

O secretário das Cidades, Guto Silva, reforçou a relevância da obra no contexto estadual. “É o maior volume de recursos já liberado de uma vez só para Corbélia. São R$ 37 milhões que tiram milhares de pessoas da poeira e da lama. É o programa Asfalto Novo, Vida Nova chegando com força total. Mérito da agilidade da equipe do prefeito Thiago, da força política do deputado Gugu Bueno e do compromisso do governador Ratinho Junior,” disse.