Corbélia realiza 1ª Conferência de Cultura e projeta políticas para os próximos dez anos

Corbélia - Neste sábado (23), Corbélia avançou na consolidação de suas políticas culturais com a realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, realizado no Centro Cultural Vereador José Rubin, reuniu autoridades, agentes culturais, artistas, professores, estudantes e representantes da sociedade em um amplo debate sobre o papel da cultura no desenvolvimento do município.

Com o tema “Cultura é um direito: planejando o futuro de Corbélia”, a conferência abriu espaço para o diálogo democrático e a construção coletiva de propostas que vão nortear as ações culturais pelos próximos dez anos no município.

A programação contou com a palestra da professora e especialista em gestão cultural Tatyane Ravedutti, que apresentou os principais eixos estratégicos debatidos ao longo do evento. Entre os temas abordados estiveram a integração entre cultura e educação, a democratização do acesso e a ampliação da participação social, a formação e qualificação de profissionais da área, a melhoria da estrutura cultural e dos equipamentos públicos, além da busca por maior autonomia administrativa.