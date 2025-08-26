Corbélia realiza 1ª Conferência de Cultura e projeta políticas para os próximos dez anos

Corbélia - Neste sábado (23), Corbélia avançou na consolidação de suas políticas culturais com a realização da 1ª Conferência Municipal de Cultura. O evento, realizado no Centro Cultural Vereador José Rubin, reuniu autoridades, agentes culturais, artistas, professores, estudantes e representantes da sociedade em um amplo debate sobre o papel da cultura no desenvolvimento do município.
Com o tema “Cultura é um direito: planejando o futuro de Corbélia”, a conferência abriu espaço para o diálogo democrático e a construção coletiva de propostas que vão nortear as ações culturais pelos próximos dez anos no município.
A programação contou com a palestra da professora e especialista em gestão cultural Tatyane Ravedutti, que apresentou os principais eixos estratégicos debatidos ao longo do evento. Entre os temas abordados estiveram a integração entre cultura e educação, a democratização do acesso e a ampliação da participação social, a formação e qualificação de profissionais da área, a melhoria da estrutura cultural e dos equipamentos públicos, além da busca por maior autonomia administrativa.
Durante os trabalhos, os participantes tiveram a oportunidade de apresentar ideias e contribuições que servirão de base para a formulação de políticas públicas locais, consolidando a visão de que a cultura deve ser reconhecida como um direito fundamental da comunidade.
A 1ª Conferência marca uma nova fase para o município, com o objetivo de promover o acesso à cultura, incentivar a produção artística e fortalecer os espaços culturais existentes, firmando Corbélia como um lugar que valoriza sua identidade.