Copel faz retirada de fiação irregular na rede elétrica da Rua Vitória

Segundo Tondo , eles trabalham prevenindo principalmente o risco à população e caso os cabos não estejam adequados e apresentem risco é feita a retirada.

“Previamente a gente faz uma notificação com 30 dias de prazo para que as operadoras arrumem seus cabos e depois disso, entramos com a nossa equipe que estará fazendo esse trabalho de regularização”, explicou.

De acordo com Wellington Lucas Tondo, supervisor do compartilhamento de estruturas Oeste e Sudoeste da Copel , durante este trajeto será feita a regularização de todas as operadoras da internet, referente aos cabos de telefonia que estão em situação irregular.

Cascavel - Profissionais da Copel com apoio de operadoras de telefonia e do Município iniciaram nesta segunda-feira (8) a terceira etapa do mutirão de retirada de fios irregulares dos postes e da fiação elétrica em toda a extensão da Rua Vitória , região central de Cascavel. O pontapé inicial da ação começou na esquina com a Avenida Assunção e vai seguir até a Avenida Carlos Gomes durante toda esta semana.

Em junho e julho, a organização do cabeamento foi feita nas avenidas Toledo e Assunção, respectivamente, de onde foram retirados cerca de 800 quilos de fiação ociosa, somados os dois endereços, uma extensão próxima de quatro quilômetros. A próxima será a Rua Mato Grosso, a partir do dia 22 de setembro.

Os pontos foram definidos em uma reunião da Prefeitura com os dirigentes da Copel de ruas que estavam em situação mais crítica, elaborado um cronograma da ação como seria feito. Os trabalhos seguirão ao longo da semana, até a sexta-feira (12), das 8h30 às 17 horas. Em caso de eventos climáticos severos, o cronograma poderá ser reagendado.

Norma

O supervisor lembrou que a norma brasileira determina que os cabos têm que estar a 4,5 metros e em cruzamentos, cinco metros, isso dentro da cidade. Para as rodovias são sete metros de altura e em áreas rurais são seis metros. Nos casos em que os cabos podem ser ancorados, isso é feito, mas quando não é possível, eles são cortados, justamente para prevenir os acidentes. A Copel também recebe denúncias de cabos irregulares, por meio do telefone 0800.051.001-16.

Quando é feita a denúncia é repassado o endereço para uma equipe para averiguar a situação e a real importância de estar atuando com a retirada. “É importante lembrar a população que não tenta retirar esse cabo, porque esse cabo pode estar energizado e pode causar um acidente grave. Então, avise a Copel, porque a Copel vai até o local e faz o que toma as medidas cabíveis e a melhoria da paisagem urbana”, reforçou.

O trabalho é resultado de ação integrada de organização de cabeamento aéreo e de retirada de fios irregulares de telecomunicações e dados fora do padrão de segurança ou situações que gerem risco.