Copel alcança marca de 1 milhão de medidores inteligentes em Cascavel

Cascavel - Um dos maiores programas de digitalização da distribuição de energia elétrica da América Latina, o Programa Rede Elétrica Inteligente da Copel, chegou à marca de 1 milhão de medidores inteligentes instalados em unidades consumidoras de 119 municípios de diversas regiões do Paraná. A celebração do marco histórico aconteceu ontem (20), na Estação Cidadania da Avenida Brasil, em Cascavel, com uma demonstração técnica do funcionamento do sistema e com a instalação do medidor inteligente de número 1 milhão.

O programa prevê a instalação de 1,7 milhão de medidores até o final de 2025. A nova tecnologia está transformando a forma como a energia é monitorada e consumida no Paraná. Até o momento, a Rede Elétrica Inteligente já contemplou as regiões Sudoeste e Centro-Sul do Paraná, Região Metropolitana de Curitiba, e avança para municípios do Oeste do estado. Em dezembro, os medidores inteligentes da Copel chegaram a 100% da Ilha do Mel, um dos principais destinos turísticos do Paraná e referência nacional em conservação ambiental.