Copa Osternack chega à 5ª etapa

A Copa Osternack chega à 5ª e penúltima etapa neste sábado (27), no Kartódromo Osternack, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. A promoção e organização são do Osternack, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Serão disputadas provas em oito categorias e depois de quatro etapas, os líderes são Diego Busato na categoria Pro; Fábio Costa, na Máster; Vicente Schmitt, na Júnior; Edson Massaro, na Sênior+; Anderson Vieira, na F-200; Angelina Schuck, na Cadete; João Pulzato, na Novatos; e Bento Gaideski na categoria Mirim.

Classificação da Copa Osternack após 4 etapas

Categoria Pro

Pos.   Nº     Piloto Pontos

1º)     88     Diego Busato       136

2º)     517   Pedro Rabelo        121

3º)     136   Matheus Rossoni  118

4º)     82     Carlos Andrey      115

5º)     03     Eduardo Fabris     111

6º)     12     Rafael Machado   84

7º)     250   Bruno Risseto       77

8º)     10     Henrique Maximiano     72

9º)     90     Filipe Gonzalez    71

10º)   42     Luiz Loepper        65

11º)   088   Rodolfo Hessel     61

12º)   117   Marco Antônio     53

13º)   343   Luigi Esposito Neto       53

14º)   99     Lucas Cavalcanti  36

15º)   18     Lucas Kuhn 33

16º)   141   Luiz Gustavo Sell 26

17º)   27     Ronald Roderjan  24

18º)   95     Willy 24

19º)   19     Rafael Muller       23

20º)   7       Leandro de Liba    20

21º)   7       Guillermo Matos  16

22º)   72     Giovane Girotto   9

23º)   777   Matheus Roncaglio        0

Categoria Máster

1º)     333   Fábio Costa 164

2º)     20     Ronaldo Roderjan 129

3º)     111   Roberto Margeon 121

4º)     119   Luciano Karam    107

5º)     222   Felipe Wolff         67

6º)     36     Nilton Rossoni     59

7º)     191   Rafael Muller       57

8º)     98     Cláudio Borgers   51

9º)     19     Alessandro Loepper       37

10º)   41     Clóvis Ruchinski  33

11º)   37     Daniel Stival        22

12º)   48     Doglas Pioresan   22

13º)   8       Marcos Ramos     19

14º)   331   Vicente Rando Neto       15

Categoria Júnior

1º)     51     Vicente Schmitt    107

2º)     20     João Gizzi   100

3º)     18     Lucas Kuhn 63

4º)     14     Eduardo Mathoso 61

Categoria Sênior+

1º)     96     Edson Massaro     111

2º)     8       Marcos Ramos     104

3º)     40     Adalberto Urbanetz        94

4º)     89     José Pinheiro        87

5º)     956   Túlio Ribeiro        38

6º)     09     Alcides Cavalcanti         37

7º)     257   Sérgio Botto         35

8º)     71     Marcel Klauberg   28

Categoria F-200

1º)     56     Anderson Vieira   168

2º)     69     Rafael Fernandes  129

3º)     117   Mayckel Barbosa  102

4º)     54     Fabrício Lançoni  63

5º)     29     Lucas Araújo        62

6º)     09     Alcides Cavalcanti         57

7º)     310   Marcelo Formiguieri      43

Categoria Cadete

1º)     277 Angelina Schuck     193

2º)     21 Lorenzo Kuhn  187

3º)     10 Lucas Raitani   145

4º)     95 Nico Raitani    115

5º)     119 Sanito Neto    57

6º)     77 Benjamin Bardeli      42

7º)     5 João Elias 38

8º)     06 Pedro Almeida 0

Categoria Novatos

1º)     5       João Pulzato         202

2º)     28     Brayan Fukumoto 190

3º)     67     Karina Scarcetto   141

4º)     21     Bernardo Barlera  134

5º)     412   William Becker    127

6º)     007   Samuel Roncaglio 107

7º)     20     João Gui Gizzi      72

8º)     55     Noah Melhorança 71

9º)     78     Elvis Leão   65

10º)   71     Marcel Klauberg   58

11º)   197   André Alberti       40

12º)   36     João Vitor Dorigon        39

13º)   16     Matheus Stelle      34

14º)   29     Lucas Araújo        33

15º)   19     Giulliano Caliari   21

16º)   777   Matheus Rocaglio 15

Categoria Mirim

1º)     08     Bento Gaideski     241

2º)     7       Arthur Zortea       224

3º)     27     Christian Okazaki 132

4º)     408   Breno Lobato       96

5º)     270   Igor Ohpis  45

6º)     12     Luiza F. Assumpção      44

7º)     1       Benjamin B. Bardeli       42

