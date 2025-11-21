Brasil - Um dia após o incêndio na Zona Azul da COP30, em Belém, seis pessoas seguem internadas nos serviços de saúde da capital. Segundo o governo federal, os atendimentos foram motivados por inalação de fumaça e crises de ansiedade; não houve feridos por queimaduras. Das 27 pessoas atendidas, 21 já receberam alta, informou o Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde (Ciocs).

O Ciocs, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com estado e município, continua monitorando o estado de saúde dos envolvidos.

Incêndio na Zona Azul



O fogo começou pouco depois das 14h e foi controlado em cerca de seis minutos. Às 20h40, o acesso ao pavilhão foi liberado após inspeção do Corpo de Bombeiros, que considerou o local seguro. A área atingida foi coberta e permanecerá isolada até o fim da conferência.