COP30 pode sair do Brasil? Entenda o movimento para tirar cúpula climática

Brasil - Brasília – Um grupo de 25 negociadores da COP30, conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), elaborou um documento que sugere a possibilidade de transferir parte do evento para outro local, caso os altos preços de hospedagem no Pará não sejam solucionados. Os signatários enfatizam a necessidade de que as condições de acomodação e custos sejam adequadas, seja em Belém ou em outra cidade. As queixas dos países participantes estão centradas nas opções de hotéis, além de questões relacionadas à logística, segurança e transporte. Embora o documento reconheça os esforços do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e valorize a escolha de Belém como sede, ele também levanta preocupações sobre a viabilidade da participação no evento.

Garantias

Os representantes dos países solicitam que, caso a COP ocorra em Belém, sejam garantidas condições adequadas de hospedagem, especialmente para a cúpula de líderes. Uma reunião de emergência da UNFCCC foi convocada para discutir as questões logísticas, e o Brasil tem até o dia 11 para apresentar soluções para as preocupações levantadas. Desde que a COP30 foi anunciada, os preços dos hotéis dispararam, e a organização do evento está em busca de alternativas para acomodar as cerca de 50 mil pessoas que devem comparecer. A carta, que foi redigida ao longo de várias semanas, solicita que as diárias sejam limitadas a até US$ 164 e que as acomodações estejam próximas ao pavilhão onde ocorrerão as negociações.

Os negociadores expressam preocupação com a falta de clareza sobre a resolução do problema de hospedagem e ressaltam a importância de garantir a participação da sociedade civil. A carta conclui que, se as condições não forem atendidas, as chances de um resultado positivo nas negociações serão comprometidas.

