Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel avançou significativamente na execução da obra da trincheira do Cascavel Velho, considerada uma conquista histórica para a região sul da cidade. Nesta segunda-feira (9), durante o Show Rural, o governador do Paraná, Ratinho Jr., autorizou oficialmente o convênio no valor de R$ 21.135.305,46, recursos que viabilizarão a implementação do projeto e transformarão um antigo pleito da comunidade em realidade.

Sob articulação do prefeito Renato Silva, o Governo Municipal vem atuando para resolver o impasse e assegurar a segurança e a mobilidade na região, assumindo a responsabilidade pela execução da obra. Para tanto, houve tratativas com a EPR, concessionária da rodovia, e obtida recentemente a aprovação da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Com os recursos assegurados, a previsão é de que a licitação ocorra em até 30 dias, com conclusão de todos os trâmites em 90 dias.

Detalhes e Impacto da Obra

O projeto prevê a construção de um viaduto sobre a BR-277, ligando a Rua Munique, no bairro Cascavel Velho, à Rua Waldemar Casagrande, na região do Lago Municipal. O sistema contará ainda com alças de acesso à rodovia, facilitando a entrada e saída de veículos.