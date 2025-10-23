Paraná - O fim de ano deve trazer novo fôlego ao mercado de trabalho paranaense, com empresas se preparando para atender ao aumento da demanda. Uma sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR mostra que 12% dos empresários paranaenses pretendem contratar trabalhadores temporários para reforçar suas equipes durante a temporada.

O setor de turismo é o que mais projeta novas contratações, com 27,1% das empresas planejando ampliar seu quadro funcional. No varejo, o percentual chega a 12,8%, enquanto entre as empresas de prestação de serviços o índice é de 6,1%.

Segundo o assessor econômico da Fecomércio PR, Lucas Dezordi, o cenário reflete um momento de acomodação do mercado de trabalho, mas sem perda de dinamismo.

“Os últimos boletins de emprego do Caged mostram uma estabilização nas contratações formais, o que naturalmente também se reflete nas oportunidades temporárias. Mesmo assim, o empresariado segue atento às possibilidades de crescimento e tende a otimizar a força de trabalho já disponível, ampliando jornadas e ajustando escalas, dentro do que é permitido pelas Convenções Coletivas de Trabalho de cada cidade ou região”, analisa.

A coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, comenta que a instituição possui materiais como consultorias especializadas e trilhas gratuitas, orientação e capacitação para auxiliar nesse momento de ampliação de equipe.