Paraná - O fim de ano deve trazer novo fôlego ao mercado de trabalho paranaense, com empresas se preparando para atender ao aumento da demanda. Uma sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) em parceria com o Sebrae/PR mostra que 12% dos empresários paranaenses pretendem contratar trabalhadores temporários para reforçar suas equipes durante a temporada.
O setor de turismo é o que mais projeta novas contratações, com 27,1% das empresas planejando ampliar seu quadro funcional. No varejo, o percentual chega a 12,8%, enquanto entre as empresas de prestação de serviços o índice é de 6,1%.
Segundo o assessor econômico da Fecomércio PR, Lucas Dezordi, o cenário reflete um momento de acomodação do mercado de trabalho, mas sem perda de dinamismo.
“Os últimos boletins de emprego do Caged mostram uma estabilização nas contratações formais, o que naturalmente também se reflete nas oportunidades temporárias. Mesmo assim, o empresariado segue atento às possibilidades de crescimento e tende a otimizar a força de trabalho já disponível, ampliando jornadas e ajustando escalas, dentro do que é permitido pelas Convenções Coletivas de Trabalho de cada cidade ou região”, analisa.
A coordenadora de Comércio e Serviços do Sebrae/PR, Suelen Pedroso, comenta que a instituição possui materiais como consultorias especializadas e trilhas gratuitas, orientação e capacitação para auxiliar nesse momento de ampliação de equipe.
“São conteúdos pensados para quem empreende, que eles possam criar um planejamento sustentável, que assegure as tomadas de decisões, para que possam aproveitar ao máximo esse momento de aquecimento do mercado, contribuindo para o fortalecimento do comércio e dos serviços em todo o Paraná”, conta.
As regiões com maior potencial de contratação são Ponta Grossa (20%), Sudoeste (14,8%) e Oeste (14,3%). Abaixo da média estadual aparecem Curitiba e Região Metropolitana (11%), Maringá (10,6%) e Londrina (8,6%). Em média, cada empresa deve contratar três trabalhadores temporários.
Vagas Temporárias e Setores em Destaque
As vagas devem se concentrar nos cargos de vendedor (27,9%) e atendente geral (25,6%), além de funções na gastronomia, como auxiliar de cozinha (20,9%) e garçom (11,6%). Esses números indicam uma preparação especial do setor de bares e restaurantes para o aumento de movimento nas festas de fim de ano.
O perfil das oportunidades demonstra acessibilidade, uma vez que 39,5% das vagas exigem apenas o Ensino Médio, 27,9% não exigem escolaridade e 25,6% pedem o Ensino Fundamental. Apenas 7% demandam Ensino Superior e 4,7%, formação técnica. Outro dado relevante é que 59,5% das empresas não exigem experiência prévia, o que amplia o espaço para jovens e profissionais em busca da primeira oportunidade formal.
Perspectivas de Efetivação
As perspectivas de efetivação também são positivas: 69,8% dos empresários afirmam que pretendem agregar os temporários em seu quadro fixo após o período de fim de ano.
Fonte: Assessoria de Imprensa Sebrae Paraná