Contra o HIV: O documentário que emocionou Cascavel ao reviver histórias

Cascavel e Paraná - Na noite de terça-feira (20), o Centro Cultural Gilberto Mayer, em Cascavel, foi palco de uma sessão especial e emocionante: a exibição pública do documentário “Unidos pela Vida”, dirigido pelo jornalista e cineasta Cesar Pilatti e produzido por Ederson Bastiani. O filme, que já nasce como um marco na memória audiovisual da cidade trouxe à tona histórias de coragem, resistência e, acima de tudo, humanidade diante de uma das maiores crises sanitárias do século XX: a epidemia de HIV/AIDS.

Um retrato de quem não se calou

O documentário mergulha na trajetória do grupo Unidos pela Vida, formado nos anos 1990 por pacientes, familiares, profissionais da saúde e militantes que enfrentaram o preconceito e a desinformação de maneira corajosa. Com depoimentos marcantes e imagens de arquivo do emblemático Show pela Vida (realizado em 1993, na Avenida Brasil com o objetivo de levantar fundos para custear medicamentos para os pacientes), o filme emocionou e embalou a plateia. A produção também mostrou na telona uma época em que a solidariedade era (e ainda é) uma forma de resistência.

Entre os protagonistas dessa história estão Dra. Lilimar Mori, médica diretora da Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa), Josana Dranka coordenadora do Centro Especializado de Doenças Infecto-parasitárias (Cedip), Dr. Jesus Viegas, médico, Lúcia Richetti, enfermeira, Olga Bongiovanni, jornalista, Laérson Matias, um dos fundadores do grupo e Camila Matias Birc, familiar de vítima de HIV. Além dos integrantes das bandas: Inocência, Xenon e Zini e Ecos da Tribo.

Todos estes entre as presenças ilustres da noite, assim como: o Dr. Lísias Tomé, representando o Conselho Regional de Medicina (CRM), Ali Haidar secretário municipal de Saúde de Cascavel; Dr. Márcio Couto e Dra. Giolana Mascarenhas da Cunha, ambos da diretoria da Associação Médica de Cascavel (AMC), que reforçaram a importância do filme como ferramenta de conscientização e combate ao estigma.

Por que 20 de maio?

A escolha da data não foi por acaso. A sessão foi realizada no Dia da Descoberta do Vírus da AIDS, reforçando o compromisso do filme com a memória e a luta permanente contra o estigma. O público saiu com um misto de emoção e reflexão – e, claro, a certeza de que é preciso trazer luz à história, para que ‘todos possam viver’.