Consórcio da Paz une governadores e marca ofensiva da oposição sobre segurança pública

Como adiantou O Paraná na edição de sexta-feira, governadores de direito e centro-direita lançaram uma aliança inédita na segurança pública. O “Consórcio da Paz” pretende integrar ações de combate ao crime organizado entre estados e fortalecer a autonomia regional diante do governo federal. O movimento ocorre após a megaoperação policial nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais, e reacendeu o debate sobre os limites da atuação das forças de segurança.

O encontro, articulado por Cláudio Castro (PL-RJ), reuniu Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União-GO), Jorginho Mello (PL-SC), Eduardo Riedel (PP-MS) e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) participou por videoconferência. A ausência mais notada foi a de Ratinho Junior (PSD-PR), que apesar de ter sido anunciado para reunião, acabou cancelando sua participação devido ao atraso no leilão de rodovias do Paraná, em São Paulo.

O evento serviu também como gesto de solidariedade política a Castro, alvo de críticas por causa do número de mortes na operação. “Fiz questão de estar aqui para me solidarizar com o Castro e parabenizar as polícias do Rio. Tivemos a maior apreensão de armas e prisão coletiva de criminosos de alta periculosidade. Foi uma operação bem planejada e sucedida”, afirmou Zema.

Contraponto

Além da pauta de segurança, a reunião foi vista como um movimento de articulação política da centro-direita, que pretende se posicionar como alternativa ao governo Lula nas eleições de 2026. Três dos participantes — Zema, Caiado e Tarcísio — são cotados como possíveis candidatos à Presidência.

O grupo expressou insatisfação com a PEC da Segurança Pública, enviada pelo Planalto ao Congresso, sob o argumento de que o texto concentra poder na União e enfraquece a autonomia regional dos estados. Os governadores também defendem que as facções criminosas sejam classificadas como organizações terroristas, proposta que enfrenta resistência do governo federal.

“O governo quer centralizar e padronizar respostas em um país desigual. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil e tem realidade diferente dos demais. O que precisamos do governo federal é controle de fronteiras e recursos para equipar nossas forças”, disse Jorginho Mello.

Correligionário de Castro e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mello também criticou a política de desarmamento. “O poder do crime é medido por fuzis, não por pistolas de CACs. Essas armas chegam pelas fronteiras, não das casas dos cidadãos de bem”, afirmou.

A Megaoperação