Consamu contribui com campanha do Provopar e transforma o Dia das Crianças

Cascavel - Movidos pela solidariedade, os colaboradores do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) se uniram em uma missão especial que fez a diferença na vida de muitas crianças. Por meio da Campanha de Arrecadação promovida pelo Provopar, em Cascavel, o Consamu arrecadou cerca de 500 caixas de chocolates, resultado do engajamento e da generosidade de funcionários e diversos parceiros.
As doações foram entregues na quinta-feira (9) com muito carinho às crianças da Escola Municipal Zumbi dos Palmares e da Escola Municipal do Distrito São João, que também receberam a visita especial do Samuzinho. A ação, que inicialmente pretendia mobilizar apenas os colaboradores do consórcio, ganhou força e contou também com a adesão de diversas empresas parceiras.
Ações e Impacto Social
O momento foi marcado por sorrisos, abraços e gratidão, tornando-se inesquecível tanto para quem recebeu quanto para quem ajudou. Representando o diretor-geral João Gabriel Avanci, o assessor Geovani Gentil participou da entrega das doações e destacou a importância da iniciativa.
“Agradecemos a todos que, de forma muito solidária, fizeram suas doações nos pontos de coleta, permitindo que esses presentes chegassem às crianças. Nós somos parceiros do Provopar”, afirmou.
Durante a ação, os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer o interior de uma ambulância e conhecer parte da equipe do SAMU. A coordenadora do Provopar em Cascavel, Néia Alberton, ressaltou a importância social da campanha e o apoio dos parceiros.
“Nós compartilhamos da alegria de todas essas crianças. Esta é uma semana repleta de emoção, já que muitas delas recebem aqui o único presente que terão no Dia das Crianças. Ouvir esses relatos de perto mostra o quanto essa ação realmente faz a diferença”, destacou.
Para encerrar a campanha, nesta sexta-feira (10), mais uma entrega foi realizada no Recanto da Criança.
Fonte: Consamu