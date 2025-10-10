Consamu contribui com campanha do Provopar e transforma o Dia das Crianças

Cascavel - Movidos pela solidariedade, os colaboradores do Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu) se uniram em uma missão especial que fez a diferença na vida de muitas crianças. Por meio da Campanha de Arrecadação promovida pelo Provopar, em Cascavel, o Consamu arrecadou cerca de 500 caixas de chocolates, resultado do engajamento e da generosidade de funcionários e diversos parceiros.

As doações foram entregues na quinta-feira (9) com muito carinho às crianças da Escola Municipal Zumbi dos Palmares e da Escola Municipal do Distrito São João, que também receberam a visita especial do Samuzinho. A ação, que inicialmente pretendia mobilizar apenas os colaboradores do consórcio, ganhou força e contou também com a adesão de diversas empresas parceiras.

Ações e Impacto Social

O momento foi marcado por sorrisos, abraços e gratidão, tornando-se inesquecível tanto para quem recebeu quanto para quem ajudou. Representando o diretor-geral João Gabriel Avanci, o assessor Geovani Gentil participou da entrega das doações e destacou a importância da iniciativa.