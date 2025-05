Congresso de cooperativas do Paraná traz 4 mil pessoas a Cascavel neste domingo

Realizado pela Fetracoop (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Cooperativas do Paraná), Cascavel será palco da segunda edição do Congresso dos Cooperários e Cooperárias, que já soma 4 mil trabalhadores inscritos. O evento será realizado neste domingo (4), na estrutura do Show Rural com a presença de trabalhadores de cooperativas agrícolas, agropecuárias, agroindustriais, médicas e de crédito, de todas as regiões do Paraná.

Segundo o presidente da Fetracoop, Clair Spanhol, o congresso é uma ferramenta importante na aproximação e conexão entre os cooperários e cooperárias no estado do Paraná, além de proporcionar um espaço de reflexão para melhorias nos ambientes de trabalho. Segundo ele, “é de fundamental importância a categoria debater temas que vão além da reivindicação salarial. É necessário que colaboradores e empregadores sentem à mesa para discutir assuntos que passaram a fazer parte do ambiente de trabalho e da sociedade”.

Além das palestras, o Congresso também terá debates sobre a pauta salarial de 2025.

Palestras

O evento que está previsto para começar às 9 horas, vai abordar pautas e palestras importantes como: “O autocuidado com a saúde mental e a felicidade no trabalho (e fora dele!)”, com Marcos Medanha, médico psiquiatra especialista em Medicina do Trabalho e Advogado especialista em Direito do Trabalho; Diretor e Professor da Faculdade Cenbrap. A palestra “Educação Financeira”, com um representante da Crefaz.