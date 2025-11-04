Confira os resultados dos últimos sorteios das loterias da Caixa

Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (3) os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:

Natal Luz, Águas e Magia: programação em Foz inicia em 5 dezembro e segue até 6 de janeiro

Motorista morre após caminhão tombar enquanto transportava máquina pesada na PR-573

Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:

Mega-Sena (Concurso 2935 – sorteio de 1º/11/2025)

09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.

Timemania (Concurso 2315 – sorteio de 1º/11/2025)

03 – 12 – 41 – 49 – 54 – 66 – 78

Time do Coração: Brasil – RS

Dia de Sorte (Concurso 1136 – sorteio de 1º/11/2025)

19 – 24 – 17 – 30 – 05 – 25 – 06

Mês da Sorte: Setembro (09)

Loteria Federal (Concurso 6014 – sorteio de 1º/11/2025)

1º prêmio: bilhete 56323

2º prêmio: bilhete 30715

3º prêmio: bilhete 46418

4º prêmio: bilhete 50255

5º prêmio: bilhete 22283