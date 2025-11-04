Confira os resultados dos últimos sorteios das loterias da Caixa

Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (3) os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:
Lotofácil (Concurso 3529)
01 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24
Quina (Concurso 6869)
59 – 29 – 64 – 38 – 65
Dupla Sena (Concurso 2881)
1º sorteio: 20 – 43 – 14 – 25 – 36 – 13
2º sorteio: 34 – 36 – 21 – 40 – 25 – 03
Lotomania (Concurso 2844)
96 – 70 – 31 – 91 – 54 – 61 – 66 – 32 – 34 – 95 – 05 – 01 – 26 – 49 – 97 – 02 – 14 – 54 – 16 – 77
Super Sete (Concurso 767)
0 – 7 – 6 – 2 – 0 – 0 – 6
Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:
Mega-Sena (Concurso 2935 – sorteio de 1º/11/2025)
09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.
Timemania (Concurso 2315 – sorteio de 1º/11/2025)
03 – 12 – 41 – 49 – 54 – 66 – 78
Time do Coração: Brasil – RS
Dia de Sorte (Concurso 1136 – sorteio de 1º/11/2025)
19 – 24 – 17 – 30 – 05 – 25 – 06
Mês da Sorte: Setembro (09)
Loteria Federal (Concurso 6014 – sorteio de 1º/11/2025)
1º prêmio: bilhete 56323
2º prêmio: bilhete 30715
3º prêmio: bilhete 46418
4º prêmio: bilhete 50255
5º prêmio: bilhete 22283