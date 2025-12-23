Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (22), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:
Mega-Sena (Sorteio dia 31/12/2025)
Prêmio de R$ 1.000.000.000,00 (Mega da virada)
Lotofácil (Concurso 3569 – sorteio de 22/12/2025 )
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24
Quina (Concurso 6909 – sorteio de 22/12/2025)
09 – 25 – 57 – 63 – 75
Lotomania (Concurso 2865 – sorteio de 22/12/2025)
02 – 17 – 25 – 34 – 40– 41 – 46 – 49 – 52 – 55 – 57 – 63 – 71 – 75 – 76 – 80 – 84 – 88 – 97 – 99
Dupla Sena (Concurso 2902 – sorteio de 22/12/2025)
1º sorteio: 04 – 43 – 44 – 48 – 49 – 50
2º sorteio: 02 – 09 – 13 – 23 – 34 – 47
Super Sete (Concurso 788 – sorteio de 22/12/2025)
1 – 7 – 1 – 2 – 2 – 4 – 0
Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:
Timemania (Concurso 2334 – sorteio de 20/12/2025)
04 – 27 – 36 – 42– 44 – 47 – 52
Time do Coração: CORITIBA – PR
Loteria Federal (Concurso 6028 – sorteio de 20/12/2025)
1º prêmio: bilhete 006372
2º prêmio: bilhete 042560
3º prêmio: bilhete 031787
4º prêmio: bilhete 004690
5º prêmio: bilhete 005593
Dia de Sorte (Concurso 1155 – sorteio de 20/12/2025)
02 – 07 – 08 – 13 – 14 – 19 – 28
Mês da Sorte: Outubro (10)
Milionária (Concurso 313 – sorteio de 20/12/2025)
09 – 11 – 22 – 33 – 34 – 49
Trevos: 2 e 3