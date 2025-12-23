Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (22), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:

Mega-Sena (Sorteio dia 31/12/2025)

Prêmio de R$ 1.000.000.000,00 (Mega da virada)

Lotofácil (Concurso 3569 – sorteio de 22/12/2025 )

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 24

Quina (Concurso 6909 – sorteio de 22/12/2025)

09 – 25 – 57 – 63 – 75

Lotomania (Concurso 2865 – sorteio de 22/12/2025)

02 – 17 – 25 – 34 – 40– 41 – 46 – 49 – 52 – 55 – 57 – 63 – 71 – 75 – 76 – 80 – 84 – 88 – 97 – 99

Dupla Sena (Concurso 2902 – sorteio de 22/12/2025)

1º sorteio: 04 – 43 – 44 – 48 – 49 – 50

2º sorteio: 02 – 09 – 13 – 23 – 34 – 47

Super Sete (Concurso 788 – sorteio de 22/12/2025)

1 – 7 – 1 – 2 – 2 – 4 – 0