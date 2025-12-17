Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (7), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:
Mega-Sena (Concurso 2952 – sorteio de 16/12/2025)
01 – 20 – 45 – 48 – 51 – 58
Lotofácil (Concurso 3564 – sorteio de 16/12/2025 )
05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25
Quina (Concurso 6904 – sorteio de 16/12/2025)
09 – 14 – 23 – 42 – 46
Timemania (Concurso 2332 – sorteio de 16/12/2025)
13 – 17 – 23 – 28– 43 – 50 – 71
Time do Coração: CORITIBA – PR
Dia de Sorte (Concurso 1153 – sorteio de 16/12/2025)
15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 23 – 27
Mês da Sorte: Julho (07)
Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:
Lotomania (Concurso 2862 – sorteio de 15/12/2025)
01 – 03 – 04 – 06 – 16– 18 – 25 – 27 – 28 – 35 – 42 – 54 – 59 – 63 – 74 – 76 – 80 – 88 – 93 – 97
Dupla Sena (Concurso 2899 – sorteio de 15/12/2025)
1º sorteio: 18 – 21 – 24 – 34 – 47 – 48
2º sorteio: 06 – 20 – 29 – 34 – 39 – 49
Super Sete (Concurso 785 – sorteio de 15/12/2025)
5 – 2 – 4 – 9 – 2 – 9 – 8
Loteria Federal (Concurso 6026 – sorteio de 13/12/2025)
1º prêmio: bilhete 093803
2º prêmio: bilhete 082146
3º prêmio: bilhete 046467
4º prêmio: bilhete 074193
5º prêmio: bilhete 008308
Milionária (Concurso 311 – sorteio de 13/12/2025)
19 – 29 – 32 – 38 – 42 – 50
Trevos: 2 e 4