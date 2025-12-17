EM 2025

Mais de R$ 149 milhões do Nota Paraná não foram resgatados

Em 2025, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados pelos participantes do Nota Paraná. Esse valor corresponde a créditos de ICMS e prêmios acumulados em 2024 que não foram transferidos para as contas bancárias dos consumidores. É o maior montante desde 2020, quando R$ 181,7 milhões retornaram ao caixa do Estado. Os créditos […]