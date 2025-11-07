Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (7), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:
Lotofácil (Concurso 3532)
02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 23 – 25
Quina (Concurso 6872)
03 – 06 – 26 – 37 – 44
Dia de Sorte (Concurso 1138 – sorteio de 6/11/2025)
09 – 10 – 16 – 21 – 26 – 27 – 31
Mês da Sorte: Março (03)
Mega-Sena (Concurso 2936 – sorteio de 6/11/2025)
12 – 17 – 26 – 34 – 44 – 52
Timemania (Concurso 2317 – sorteio de 6/11/2025)
04 – 06 – 38 – 41 – 51 – 61 – 68
Time do Coração: BRASILIENSE – DF
Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:
Lotomania (Concurso 2845)
16 – 21 – 30 – 31 – 37– 39 – 44 – 53 – 54 – 58 – 68 – 69 – 73 – 75 – 81 – 83 – 85 – 86 – 90 – 96
Dupla Sena (Concurso 2882)
1º sorteio: 01 – 03 – 31 – 42 – 48 – 49
2º sorteio: 15 – 18 – 21 – 26 – 35 – 40
Super Sete (Concurso 768)
6 – 5 – 8 – 0 – 2 – 5 – 9
Loteria Federal (Concurso 6015 – sorteio de 5/11/2025)
1º prêmio: bilhete 071987
2º prêmio: bilhete 072801
3º prêmio: bilhete 087439
4º prêmio: bilhete 050517
5º prêmio: bilhete 041537
Milionária (Concurso 299 – sorteio de 5/11/2025)
09 – 10 – 18 – 19 – 20 – 38
Trevos: 1 e 4