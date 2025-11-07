Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (7), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:

Lotofácil (Concurso 3532)

02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 17 – 23 – 25

Quina (Concurso 6872)

03 – 06 – 26 – 37 – 44

Dia de Sorte (Concurso 1138 – sorteio de 6/11/2025)

09 – 10 – 16 – 21 – 26 – 27 – 31

Mês da Sorte: Março (03)

Mega-Sena (Concurso 2936 – sorteio de 6/11/2025)

12 – 17 – 26 – 34 – 44 – 52

Timemania (Concurso 2317 – sorteio de 6/11/2025)

04 – 06 – 38 – 41 – 51 – 61 – 68

Time do Coração: BRASILIENSE – DF

Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:

Lotomania (Concurso 2845)

16 – 21 – 30 – 31 – 37– 39 – 44 – 53 – 54 – 58 – 68 – 69 – 73 – 75 – 81 – 83 – 85 – 86 – 90 – 96