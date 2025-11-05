Brasil - A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (4), os sorteios das principais loterias do país. Confira abaixo os números sorteados em cada modalidade:
Lotofácil (Concurso 3530)
01 – 02 – 03 – 05 – 07 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
Quina (Concurso 6870)
18 – 19 – 20 – 42 – 46
Dupla Sena (Concurso 2882)
1º sorteio: 13 – 14 – 20 – 25 – 36 – 43
2º sorteio: 03 – 21 – 25 – 34 – 36 – 40
Lotomania (Concurso 2845)
01 – 02 – 05 – 14 – 16 – 26 – 31 – 32 – 34 – 49 – 51 – 54 – 61 – 66 – 70 – 77 – 91 – 95 – 96 – 97
Dia de Sorte (Concurso 1137 – sorteio de 4/11/2025)
07 – 12 – 13 – 14 – 20 – 22 – 26
Mês da Sorte: Abril (05)
Mega-Sena (Concurso 2936 – sorteio de 4/11/2025)
04 – 07 – 09 – 15 – 29 – 32
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou para o próximo sorteio.
Já os últimos resultados divulgados de outras modalidades são:
Timemania (Concurso 2315 – sorteio de 1º/11/2025)
03 – 12 – 41 – 49 – 54 – 66 – 78
Time do Coração: Brasil – RS
Super Sete (Concurso 768)
0 – 7 – 6 – 2 – 0 – 0 – 6
Loteria Federal (Concurso 6014 – sorteio de 1º/11/2025)
1º prêmio: bilhete 56323
2º prêmio: bilhete 30715
3º prêmio: bilhete 46418
4º prêmio: bilhete 50255
5º prêmio: bilhete 22283
Milionária (Concurso 299 – sorteio de 1º/11/2025)
14 – 20 – 24 – 25 – 35 – 39
Trevos: 2 e 3