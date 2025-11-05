NA FRONTEIRA

Natal Luz, Águas e Magia: programação em Foz inicia em 5 dezembro e segue até 6 de janeiro

Brasil - A cidade de Foz do Iguaçu se prepara para receber o Natal Luz, Águas e Magia, com uma proposta inovadora, sustentável e que vai abrilhantar as principais praças da região central da cidade e as vias de maior movimentação. Além da decoração natalina, a população e turistas poderão acompanhar atividades culturais em uma […]