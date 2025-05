Confira a data para pagamento da última parcela do IPVA

Brasil - O prazo para pagamento da quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 inicia nesta terça-feira (20) para proprietários de veículos com placas de final 1 e 2. A data marca o reinício do calendário de pagamentos, que seguirá até a próxima semana para os demais motoristas.

Os vencimentos da última parcela variam entre os dias 20 e 26 de maio, conforme o final da placa do veículo. Em caso de atraso, a multa é de 0,33% ao dia mais juros de mora (de acordo com a taxa Selic). Após 30 dias de atraso, o percentual é fixado em 10% do valor do imposto. Ao todo, mais de 2,8 milhões de proprietários optaram pelo parcelamento do IPVA 2025.

Confira o calendário de pagamento da última parcela do imposto:

– Finais 1 e 2: 20/05

– Finais 3 e 4: 21/05

– Finais 5 e 6: 22/05

– Finais 7 e 8: 23/05