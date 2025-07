Confiança no Pix e no futuro

Cascavel e Paraná - Poderia começar este texto com uma daquelas frases motivacionais que lotam as redes sociais, tipo “qual é o preço do seu sonho?” ou “a vida começa fora da zona de conforto”. Mas não sou tão poética assim. Dias atrás, num cruzamento central de Cascavel, fui abordada por um jovem vendendo doces. Disse que queria ser empresário e estava atrás do seu sonho. Procurei moedas no carro, mas ele me interrompeu: “Pode fazer um Pix quando chegar. Aqui é na confiança!” Como dizer não? Fiquei pensando o dia todo: “eu conto ou vocês contam?”

Só quem já empreendeu sabe o peso da burocracia, dos impostos e da luta solitária. E ainda assim, há quem sonhe — e ouse. Como ignorar um sonho sendo construído bem diante de mim? Ao invés de virar a página, sugeri a pauta na reunião de redação. E cá estamos, prontos para contar a história de Felipe Eduardo Prestes e Marco Antônio Gozzi — dois jovens que não esperam o cenário ideal para fazer acontecer.

Foto: Mateus Barbieri/O Paraná

Qual a distância até o seu sonho?

Se vender doces no semáforo já exige determinação, imagine fazer isso vindo diariamente de Toledo até Cascavel. É o que Felipe e Marco fazem — mesmo com o carro do Felipe quebrado, pegam carona por aplicativos para percorrer os 42 km. Na esquina da Paraná com Pio XII, entre um sinal e outro, contaram ao Hoje Express que começaram em Toledo, mas lá a prática é proibida. “Então viemos pra Cascavel”, disse Felipe. A Prefeitura de Toledo confirmou: todo comércio ambulante precisa de alvará e pagamento de taxas. Mas, para quem tem um sonho, o obstáculo vira só mais um motivo para seguir.

Jovens, organizados e sonhadores

Os dois têm muita desenvoltura nas abordagens, conhecem o público, os melhores horários, as melhores estratégias. São bons de papo e não precisa ser especialista para perceber que têm perfil para o comércio.

Marco Antônio Gozzi tem apenas 17 anos e estava trabalhando como aprendiz numa gigante da indústria farmacêutica, mas queria mais do que R$ 1,3 mil mensais e tem pressa. Não estava disposto a esperar o processo de desenvolvimento de carreira tradicional das empresas e pediu demissão para escrever a própria história. O pai trabalha com confinamento de gado e a mãe é dona de casa. “Quando decidi mudar de trabalho, minha mãe ficou preocupada com o que os outros iriam pensar, mas em um único dia de vendas eu mostrei o resultado e a convenci”, diz orgulhoso da própria escolha.

Em outro trabalho ele conheceu o Felipe, que tem 21 anos e mais experiência profissional, sendo a última como vendedor em uma loja de roupas e calçados importados aonde chegou a ser cogitado para gerente e ganhava cerca de R$ 3,5 mil por mês. Outro sonho do Felipe é o da casa própria, já que está noivo e pretende ‘juntar as escovas de dente’ em breve, algo que não conseguia vislumbrar com o ordenado da loja. Os pais dele têm uma marmoraria em Toledo e o DNA de empresário parece ter falado mais alto.

Para convencer a noiva, ele pediu folga na loja e veio escondido dela acompanhar dois dias do trabalho do Marco antes de mostrar à família as reais possibilidades de lucro e então conseguir o ‘aval’ da amada para se aventurar em seu projeto.

De olho no “Véio”

Marco está na rua há cerca de cinco meses e Felipe há três. Quando decidiram deixar seus trabalhos fixos, estipularam uma meta com prazo para atingirem.

Eles também analisaram o mercado e escolheram os acessórios de produtos eletrônicos – como capinhas, carregadores e películas para celulares – como seu ponto de partida no mundo dos negócios. “São produtos que têm um bom valor agregado e pela nossa localização, conseguimos comprar com facilidade”, explicaram os (“futuros”) empresários.

E se para empreender é preciso ter ousadia, para eles isso não é o problema. O prazo é o mês de dezembro deste ano e a meta é juntar R$ 15 mil até lá para iniciar no e-commerce e só depois pensar em uma loja física.

Perguntei quem é a referência deles no mundo business e a resposta estava na ponta da língua: “O veio da Havan!”, referindo-se ao empresário Luciano Hang, bilionário com centenas de lojas país afora.

Sócios confiantes

Se para o futuro serão os acessórios eletrônicos, para o presente a dupla elegeu os doces industrializados – como jujubas e paçocas de amendoim – e não é à toa. Toda escolha tem um fundamento e a dos doces foi devido à questão burocrática mesmo. “Teríamos mais lucro se produzíssemos os doces para vender e brigadeiros, por exemplo, chamam mais a atenção do que estes, porém, precisaríamos de licença sanitária e outros documentos e estrutura de preparo, algo que seria inviável para um trabalho que é temporário”, explicou Felipe.