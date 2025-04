Concurso público do TRF4 terá prova em Cascavel; salário inicial é de R$ 14,8 mil para Analista Judiciário

Cascavel - Foi publicado nesta quarta-feira (9) o edital do Concurso Público para Servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O Concurso Público destina-se à formação de cadastro reserva para preenchimento de vagas no TRF4 e nas Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do concurso. A realização das provas está prevista para o dia 13/7/2025.

As inscrições iniciam na próxima segunda-feira (14/4) e vão até dia 14/5/2025, e deverão ser feitas exclusivamente pela Internet, no Portal do Candidato, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, no valor de R$ 100,00, para o cargo de Analista Judiciário, e de R$ 80,00 para Técnico Judiciário.

As provas serão realizadas nos estados do Rio Grande do Sul (Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana), de Santa Catarina (Chapecó, Florianópolis, Itajaí e Rio do Sul) e do Paraná (Cascavel, Curitiba, Guarapuava e Maringá).

Todos os cargos oferecidos exigem ensino superior completo, sendo a remuneração inicial para Analista no valor de R$ 14.852,66; e para Técnico de R$ 9.052,51.

Cargos oferecidos para analista neste concurso público: