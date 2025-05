Concurso público da PM e Corpo de Bombeiros tem mais de 30,3 mil inscritos

Curitiba - Foi divulgada nesta sexta-feira (23) a lista de inscrições dos candidatos que vão concorrer às duas mil vagas para soldado da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e às 600 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR). O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBF é responsável pelo certame.

Ao todo foram 30.359 inscritos, sendo 23.491 para o concurso da PMPR, e 6.868 para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros, resultando em uma média de 15 candidatos por vaga na PM e 11,4 nos Bombeiros. O concurso ainda destina 10% das vagas a candidatos afrodescendentes.

Etapas do Concurso

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação para a PMPR está marcada para o dia 29 de junho, enquanto os candidatos ao CBMPR farão prova no dia 6 de julho. As provas serão realizadas em Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama.

Os aprovados nessa etapa seguirão para as fases seguintes, que incluem o Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica, Exames de Sanidade Física e Investigação Social.