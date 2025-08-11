Concurso da Transitar está com inscrições abertas em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Transitar está com inscrições abertas para o concurso público n° 001/2025 com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. até o dia 9 de setembro. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.
Os cargos são:
Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR,
Técnico em Informática – 1 vaga + CR
Contador – 1 vaga + CR
Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR
Detalhes do Concurso
O concurso será executado pela Fundação Fafipa, e consistirá de Provas Objetivas, Discursivas e de Títulos, conforme o cargo escolhido. O local e a data da prova ainda serão divulgados.
Todas as informações já foram publicadas no Diário Oficial do Município e também estão disponíveis nos endereços eletrônicos da Transitar e da Fafipa, respectivamente, www.transitarcascavel.com.br e www.fundacaofafipa.org.br.
Fonte: Secom