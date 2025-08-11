Home Cotidiano

Concurso da Transitar está com inscrições abertas em Cascavel

Participe do concurso públicos da Transitar e concorra a vagas de diferentes níveis em Cascavel. Inscreva-se até 9 de setembro - Foto: Secom
Cascavel e Paraná - A Transitar está com inscrições abertas para o concurso público n° 001/2025 com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18. 

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. até o dia 9 de setembro. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior. 

Os cargos são: 
Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR, 
Técnico em Informática – 1 vaga + CR 
Contador – 1 vaga + CR 
Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR 

Detalhes do Concurso

O concurso será executado pela Fundação Fafipa, e consistirá de Provas Objetivas, Discursivas e de Títulos, conforme o cargo escolhido. O local e a data da prova ainda serão divulgados. 

Todas as informações já foram publicadas no Diário Oficial do Município e também estão disponíveis nos endereços eletrônicos da Transitar e da Fafipa, respectivamente, www.transitarcascavel.com.br e www.fundacaofafipa.org.br.

Fonte: Secom

