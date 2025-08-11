Concurso da Transitar está com inscrições abertas em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Transitar está com inscrições abertas para o concurso público n° 001/2025 com 13 vagas, além de formação de cadastro reserva, em Cascavel. Os cargos são de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.894,56 a R$ 8.386,18.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.fundacaofafipa.org.br. até o dia 9 de setembro. As taxas são de R$ 50 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio/técnico e R$ 150 para nível superior.

Os cargos são:

Agente de Serviços Operacionais – 10 vagas + CR,

Técnico em Informática – 1 vaga + CR

Contador – 1 vaga + CR

Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR