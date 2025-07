Concessionária recolhe 55 toneladas de lixo nas rodovias do Oeste e Sudoeste

Os serviços têm o objetivo de garantir rodovias mais seguras, requalificadas e eficientes. Além da recuperação do pavimento e readequação na sinalização vertical e horizontal, os serviços de roçada, drenagem e limpeza das margens da rodovia contribuem para melhoria da visibilidade, segurança viária e preservação do meio ambiente.

Responsabilidade ambiental

O cuidado e a preservação do meio ambiente fazem parte dos valores do grupo EPR. “A sustentabilidade é um compromisso fundamental para a EPR. Estamos constantemente em busca de soluções que aliem o desenvolvimento com a responsabilidade socioambiental. E neste contexto contamos também com a colaboração dos usuários, para que realizem a destinação correta dos materiais”, ressalta o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

Infraestrutura

Com foco na prestação de serviços de excelência, as equipes também têm avançado na recuperação do pavimento, que já soma 200 km de rodovia reabilitados. Mais de 1.800 novas placas de sinalização foram instaladas ou substituídas e mais de 172 mil metros quadrados de sinalização horizontal revitalizados.

Sobre a EPR

A EPR é uma plataforma de investimentos em infraestrutura especializada em concessões de rodovias e mobilidade. A empresa consolida a expertise e solidez da Equipav, com mais de 60 anos de experiência no setor; e da Perfin Infra, gestora de fundos de investimentos em infraestrutura.