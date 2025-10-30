Cascavel e Paraná - O comércio de Cascavel poderá funcionar no feriado do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. A definição, apresentada pelo advogado Joaquim Pereira Alves Júnior durante reunião de diretoria da Acic na manhã desta quarta-feira, 29, foi resultado de um entendimento conjunto entre Acic, Amic, Sindilojas e Sindec. Ficou definido que a folga referente ao feriado será compensada na segunda e na terça-feira de Carnaval, garantindo assim padronização e previsibilidade ao funcionamento do comércio.

Os representantes das entidades Acic, Amic, Sindilojas e Sindec negociaram a possibilidade da abertura do comércio no dia 20 de novembro e, em troca, ajustou-se a folga compensatória nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, segunda e terça-feira de Carnaval.

14 e 15 de novembro

Por outro lado, as empresas filiadas à Acic poderão abrir ao público nos dias 14 e 15 de novembro, datas que marcam, respectivamente, o aniversário de 74 anos de Cascavel e o feriado da Proclamação da República. Conforme Joaquim, é necessário seguir o que determina as Convenções Coletivas de Trabalho formalizadas entre os Sindicatos das empresas e dos trabalhadores. Não havendo previsão, as empresas devem observar o que prevê a legislação trabalhista, em especial, a CLT.