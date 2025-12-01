Cascavel e Paraná - O comércio de Cascavel terá horário especial para as vendas de Natal, começando na segunda-feira, 8 de dezembro. O regime de atendimento foi definido em convenção coletiva entre o Sindicato dos Lojistas e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Cascavel.

Entre 8 e 12 de dezembro, as lojas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e no sábado, 13, das 9h às 17h. De 15 a 19 de dezembro, o horário especial será das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e no sábado, 20, das 9h às 18h.