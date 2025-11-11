Começam preparativos do bolo gigante de quase uma tonelada para aniversário de 74 anos de Cascavel

Cascavel - O dia de celebrar os 74 anos de Cascavel está chegando. Esta sexta-feira, dia 14 de novembro, será dedicada para festejar as mais de sete décadas da nossa cidade. E, como toda festa, não pode faltar o bolo.

Mantendo a tradição, haverá o tradicional bolo gigante que, quando pronto, terá cerca de uma tonelada. Os pedaços da delícia serão distribuídos gratuitamente à comunidade, em cerimônia a partir das 17h, em frente à Prefeitura.

O Rotary Club de Cascavel Leste, com apoio da Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Cultura, já está na produção da guloseima. Os preparativos estão a todo vapor e 30% do doce já está pronto.

A massa é de pão de ló, a cobertura de glacê e o recheio de doce de leite. Uma verdadeira delícia para agradar o paladar dos munícipes e manter viva a tradição do corte do bolo em comunidade.

Na receita, serão utilizados 200 quilos de farinha de trigo, 90 litros de água, 168 quilos de açúcar, 298 dúzias de ovos, 21 quilos de emulsificante, 9,5 quilos de fermento, 30 litros de guaraná para umedecer a massa e 120 quilos de recheio – doce de leite.

Produção e Preparativos do Bolo de Aniversário

Sirlei Fabrir kleinibing, da Panificadora Cristal, trabalha há quase 20 anos na produção do bolo. “A maior recompensa é quando estamos servindo. E é uma maneira de a gente agradecer ao Município pelo que a gente recebe também”, conta.