Começam as vendas dos novos voos do Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro para o Paraná

Curitiba - Os novos voos que conectam o Paraná aos estados do Ceará, Distrito Federal e Rio de Janeiro, sem escalas, já estão sendo comercializados pelas companhias aéreas Gol e Latam. As novas operações foram anunciadas no primeiro semestre deste ano.

Os voos diretos facilitam a captação de viajantes da região Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, impactando também o setor do turismo paranaense. Os deslocamentos do Ceará e do Distrito Federal fazem conexão de Fortaleza e Brasília, respectivamente, com o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Já o voo que sai do Rio de Janeiro desembarca no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba.

“Ampliar malha aérea significa facilitar o deslocamento de turistas ao Paraná. O viajante, quando vai escolher um destino, prioriza questões como segurança, variedade, atrativos e também a conectividade”, diz Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção do turismo estadual.

Além dos novos voos nacionais, o Paraná conta com outros sete voos internacionais sem escala. Pelo Aeroporto Afonso Pena (na Região Metropolitana de Curitiba) é possível fazer conexão de Buenos Aires (Argentina), de Santiago (Chile), de Lima (Peru), de Assunção (Paraguai) e de Montevidéu (Uruguai). Já com o aeroporto de Foz do Iguaçu é possível voar sem escalas de Santiago (Chile).

ESCALAS

A rota entre o Ceará e o Paraná começa em novembro deste ano, com escala semanal aos sábados e duração de aproximadamente 4h20. Nesta segunda-feira (11), o preço da passagem sem escalas está custando cerca de R$ 750,00.

“A nova rota direta de Fortaleza vai fomentar a economia do município e será a porta de entrada para que turistas nordestinos visitem Foz do Iguaçu e as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita recentemente como o principal atrativo turístico do Brasil e da América do Sul pela TripAdvisor”, explica o diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini.

Já os voos ligando o Distrito Federal à Foz do Iguaçu e da capital carioca à Curitiba devem começar em outubro. De Brasília até o Oeste paranaense, o voo deve ter uma duração aproximada de 2h10, enquanto do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, até a capital paranaense, a operação direta tem uma duração prevista de 1h20.