Toledo - A cidade de Toledo está preparada para viver três dias intensos de arte, música e encontros culturais. Começa nesta sexta-feira (5) a 14ª edição da Virada Cultural, com mais de 40 atrações gratuitas distribuídas ao longo de três dias. Haverá apresentações musicais, teatrais e atividades especiais em três palcos.

Toda a estrutura já está montada para receber o público no Parque Ecológico Diva Paim Barth (palcos A e B), no Horto Municipal (palco C) e na Biblioteca Pública Municipal, onde ocorre a Viradinha Cultural, programação dedicada às crianças com contações de histórias, brincadeiras, noite do pijama e sessão de cinema.

O Aquário Municipal Dr. Rômolo Martinelli funcionará como posto médico da Virada Cultural a partir das 18h desta sexta. Por isso, o horário de visitação será das 9h às 12h e das 13h às 18h. No sábado (6) e domingo (7), o funcionamento será das 10h às 12h e das 14h às 18h.

Programação – Virada Cultural

Palco A – Parque Ecológico Diva Paim Barth

Palco B – Parque Ecológico Diva Paim Barth

Palco C – Horto Municipal

Sexta-feira (5):

19h – A Banda Rosa – Palco B

19h45 – Carbox Band – Palco A

20h30 – Haze – Palco B

21h15 – The Scream – Palco A

22h – Banda Carmmen – Palco B

Sábado (6):

15h – Cuíca – Palco C

15h30 – TEU – Palco C

16h – Pé de Nozes – Palco A

16h às 18h30 – Batalha de Rima – Estacionamento do Teatro

17h – 3 por 4 – Palco B

18h – Anos Atrás – Palco A

19h – Banda Mooz – Palco B

20h – VaSilões – Palco A

21h – RESHFLAME – Palco B

22h – Pato Fu (atração nacional) – Palco A

00h – Copini – Palco C

01h – Massinhani – Palco C

02h – Doug – Palco C