Toledo - A cidade de Toledo está preparada para viver três dias intensos de arte, música e encontros culturais. Começa nesta sexta-feira (5) a 14ª edição da Virada Cultural, com mais de 40 atrações gratuitas distribuídas ao longo de três dias. Haverá apresentações musicais, teatrais e atividades especiais em três palcos.
Toda a estrutura já está montada para receber o público no Parque Ecológico Diva Paim Barth (palcos A e B), no Horto Municipal (palco C) e na Biblioteca Pública Municipal, onde ocorre a Viradinha Cultural, programação dedicada às crianças com contações de histórias, brincadeiras, noite do pijama e sessão de cinema.
O Aquário Municipal Dr. Rômolo Martinelli funcionará como posto médico da Virada Cultural a partir das 18h desta sexta. Por isso, o horário de visitação será das 9h às 12h e das 13h às 18h. No sábado (6) e domingo (7), o funcionamento será das 10h às 12h e das 14h às 18h.
Programação – Virada Cultural
Palco A – Parque Ecológico Diva Paim Barth
Palco B – Parque Ecológico Diva Paim Barth
Palco C – Horto Municipal
Sexta-feira (5):
19h – A Banda Rosa – Palco B
19h45 – Carbox Band – Palco A
20h30 – Haze – Palco B
21h15 – The Scream – Palco A
22h – Banda Carmmen – Palco B
Sábado (6):
15h – Cuíca – Palco C
15h30 – TEU – Palco C
16h – Pé de Nozes – Palco A
16h às 18h30 – Batalha de Rima – Estacionamento do Teatro
17h – 3 por 4 – Palco B
18h – Anos Atrás – Palco A
19h – Banda Mooz – Palco B
20h – VaSilões – Palco A
21h – RESHFLAME – Palco B
22h – Pato Fu (atração nacional) – Palco A
00h – Copini – Palco C
01h – Massinhani – Palco C
02h – Doug – Palco C
Domingo (7):
15h às 15h30 – Ricordi D’Italia – Palco C
15h às 15h45 – Encantar – Palco C
15h45 – La Vita è Bela – Palco C
16h – Clarete – Palco A
16h45 – Fábrica de Hip Hop – Palco C
17h – Madallena – Palco B
17h45 – 5ª Essência – Palco C
18h – Banda SerPrati – Palco A
18h45 – Tolebreaker’z – Palco C
19h – LULU – Palco B
20h – Sambô (atração nacional) – Palco A
Programação – Viradinha Cultural (Biblioteca)
Sexta-feira (5):
18h30 – Recepção das crianças
19h30 – Akasha Produções Culturais (aberta ao público)
20h – Grupo Put’s de Teatro
20h30 – Desenho com professora Aline
21h – Lanche
21h30 – Brincadeiras
22h30 – Karaokê
23h30 – Alongamento/Dança – Glenda
00h – Sessão de cinema
Sábado (6):
7h30 às 8h – Café da manhã
10h30 – Ambos pela Arte
Fonte: Prefeitura de Toledo