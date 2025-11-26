Com uso de IA, Sanepar reduz pela metade tempo de detecção de vazamentos em Cascavel

Cascavel - Os recentes programas e investimentos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em inovação já mostram resultados significativos no melhor aproveitamento da água tratada.

Um dos exemplos é a ferramenta da startup Stattus4, que está sendo utilizada em Cascavel, no Oeste do Estado. Em um ano, o dispositivo já identificou 1.100 vazamentos, sendo 600 deles ocultos, após inspeções de quase 70 mil pontos em 900 quilômetros de tubulações de rede de água.

A ferramenta, chamada de 4fluid, integra inteligência artificial (IA) e capacidade de escuta avançada para realizar a mensuração em menos tempo e com mais confiabilidade de pontos que exigem manutenção, o que contribui diretamente para a redução do desperdício de água.

“Recentemente, lançamos o Programa Sanepar 5.0 que integra todas as ações da empresa que têm as novas tecnologias e a inovação como pilares para a adoção de soluções que resultem em benefícios diretos na melhoria dos serviços de saneamento e também na saúde da população”, comenta o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

A solução foi criada pela startup de Sorocaba (SP), impulsionada pela Companhia na primeira edição do Programa Sanepar Startups.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Um dos principais diferenciais da tecnologia é a otimização do tempo. O 4fluid é capaz de reduzir o tempo de varredura em 50% em relação a processos tradicionais, agilizando o processo de inspeção de grandes redes de distribuição

A precisão na identificação de vazamentos varia entre 60% e 70% de eficácia, um índice promissor que demonstra a capacidade do sistema em filtrar ruídos e apontar problemas reais.

“A Inteligência Artificial é fundamental nesse processo. É ela que define o vazamento analisando tipos de ruídos captados pelo sistema eletrônico de escuta. Isso permite uma identificação mais precisa”, comenta o técnico da Sanepar e gestor do processo Anderson de Souza Costa.

O maior impacto da tecnologia no combate a vazamentos na rede de água está na sua eficiência em localizá-los, especialmente aqueles mais complexos, que estão subterrâneos.