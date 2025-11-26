Com uso de IA, Sanepar reduz pela metade tempo de detecção de vazamentos em Cascavel

Cascavel - Os recentes programas e investimentos da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) em inovação já mostram resultados significativos no melhor aproveitamento da água tratada.
Um dos exemplos é a ferramenta da startup Stattus4, que está sendo utilizada em Cascavel, no Oeste do Estado. Em um ano, o dispositivo já identificou 1.100 vazamentos, sendo 600 deles ocultos, após inspeções de quase 70 mil pontos em 900 quilômetros de tubulações de rede de água.
A ferramenta, chamada de 4fluid, integra inteligência artificial (IA) e capacidade de escuta avançada para realizar a mensuração em menos tempo e com mais confiabilidade de pontos que exigem manutenção, o que contribui diretamente para a redução do desperdício de água.
“Recentemente, lançamos o Programa Sanepar 5.0 que integra todas as ações da empresa que têm as novas tecnologias e a inovação como pilares para a adoção de soluções que resultem em benefícios diretos na melhoria dos serviços de saneamento e também na saúde da população”, comenta o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.
A solução foi criada pela startup de Sorocaba (SP), impulsionada pela Companhia na primeira edição do Programa Sanepar Startups.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Um dos principais diferenciais da tecnologia é a otimização do tempo. O 4fluid é capaz de reduzir o tempo de varredura em 50% em relação a processos tradicionais, agilizando o processo de inspeção de grandes redes de distribuição
A precisão na identificação de vazamentos varia entre 60% e 70% de eficácia, um índice promissor que demonstra a capacidade do sistema em filtrar ruídos e apontar problemas reais.
“A Inteligência Artificial é fundamental nesse processo. É ela que define o vazamento analisando tipos de ruídos captados pelo sistema eletrônico de escuta. Isso permite uma identificação mais precisa”, comenta o técnico da Sanepar e gestor do processo Anderson de Souza Costa.
O maior impacto da tecnologia no combate a vazamentos na rede de água está na sua eficiência em localizá-los, especialmente aqueles mais complexos, que estão subterrâneos.
Localizar e combater vazamentos ocultos estão entre os maiores desafios das empresas de saneamento no mundo todo. Um estudo do Instituto Trata Brasil aponta que 40,3% da água tratada se perde pelo caminho de distribuição até as casas.
RESULTADOS
O uso da 4fluid é uma das estratégias que a Sanepar adotou para melhorar sua capacidade em localizar problemas que não seriam facilmente encontrados por métodos convencionais.
Como resultado das inspeções, as equipes de manutenção fizeram reparos em 26 redes identificadas por meio da metodologia e foi possível identificar mais. Além disso, o sistema apontou mais de 700 ligações irregulares, combatendo fraudes.
“Os resultados se traduzem em ganhos concretos, como a redução na perda de 100 litros por ligação por dia. Este é um volume expressivo de água que deixa de ser desperdiçado. A capacidade de identificar os vazamentos rapidamente resulta na economia de recursos que seriam gastos em emergências. Estimamos que, em um cenário sem a intervenção do 4fluid, teríamos o uso de 700 caminhões pipa extra”, calcula o gerente geral da Sanepar no Sudoeste, Marcio Luis de Souza.
COMO FUNCIONA
Tudo começa com a coleta de dados no campo, que são enviados para a nuvem e a IA faz a análise do ruído. Munidos de um coletor com haste, a equipe que vai a campo faz uma varredura nos medidores de água.
O equipamento possui funções de rastreabilidade da equipe de campo, identificação de hidrômetros e aplicativo específico para o registro do ponto de vazamento. Os dados podem ser acessados via internet, facilitando o controle das informações.
A tecnologia também tem ajudado no atendimento de reclamações de baixa pressão, muitas vezes, um sintoma de vazamentos não visíveis. Além de Cascavel, o sistema tem sido testado em municípios do Sudoeste e Centro Sul do Paraná, e em Curitiba.
SANEPAR STARTUPS
Criado em 2021, o Sanepar Startups é um programa de inovação aberta em saneamento ambiental e tem o objetivo de acelerar startups do setor hídrico brasileiro, por meio da prospecção, seleção e desenvolvimento de projetos inovadores, aptos para a solução de desafios reais, permitindo que seus impactos tenham o maior alcance possível à sociedade.
O programa da Sanepar tem parceria com o Itaipu Parquetec; a Finep (do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações); o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR).
Fonte: AEN