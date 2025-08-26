Com serviços de limpeza à pavimentação, Território Cidadão leva força-tarefa ao distrito de Rio do Salto

Cascavel - Com atenção também aos distritos, a Prefeitura de Cascavel, por meio do Território Cidadão, realiza uma grande força-tarefa no distrito de Rio do Salto, nesta quinta-feira (28) e sexta-feira (29), a partir das 9h. A ação envolve oito secretarias municipais e terá como ponto de concentração o Salão Comunitário da Igreja Católica local.

Ao todo, cerca de 50 servidores das Secretarias de Meio Ambiente, Transitar, Obras, Cohavel, Esportes, Agricultura, Saúde e Educação estarão reunidos para desenvolver atividades que envolvem toda a comunidade.

Entre os serviços programados estão recapeamento asfáltico, melhorias nas estradas, reparos em bocas de lobo, poda de árvores, limpeza, pintura, pavimentação da pista de caminhada, revitalização do salão comunitário e do vestiário do campo de futebol, além da operação tapa-buracos. Também serão realizadas ações de conscientização para despertar o sentimento de pertencimento da população.

Durante os dois dias, haverá recolhimento de materiais recicláveis, que serão destinados às cooperativas que atuam nos Ecopontos. Os demais resíduos terão a destinação ambientalmente correta.

Segundo o gestor do Território Cidadão, Juarez Vieira, a mobilização já foi comunicada aos moradores do distrito. “Todos podem participar, separando os resíduos e recebendo nossas equipes de educação ambiental, que estarão devidamente identificadas, em suas casas.”