Com salários de até R$ 10,1 mil, BRDE abre concurso para vagas de ensino médio e superior

Brasil - O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu ontem, quarta-feira (13) um edital de concurso público para cargos de nível superior completo e de ensino médio.

Com vagas a serem preenchidas nas agências de Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), o concurso será realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). O prazo para as inscrições vai até 10 de setembro.

Os cargos de nível superior, cujo salário inicial é R$ 10.142,62, são para a função de analista de projetos, com formação nas áreas de Administração, Agronomia, Contabilidade, Direito, Economia e Engenharia (Civil, Eletricista e Mecânica), e analista de sistema (Suporte e Administração de Banco de Dados). Também há vagas que exigem apenas ensino médio completo com salário inicial de R$ 4.036,74 para assistente administrativo.

No total, são 13 vagas para chamada imediata, além de formação de cadastro reserva, com carga semanal de 30 horas. O concurso está dividido, nas vagas de ensino superior, em Prova Teórico-Objetiva; Prova Discursiva para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva; e Prova de Títulos e de Experiência Profissional. A aplicação das provas da primeira fase está prevista para 26 de outubro.