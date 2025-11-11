O Governo do Estado segue mobilizado na reconstrução das estruturas de ensino destruídas pelo tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná. Além das equipes da Secretaria da Educação (Seed), Fundepar e do programa Mãos Amigas, chegaram à cidade 40 trabalhadores de uma empresa de construção civil, incluindo cinco operadores de máquinas, e 18 servidores do Instituto Água e Terra (IAT), que reforçam a limpeza e remoção de entulhos.

Os trabalhos se concentram nos colégios estaduais Ludovica Safraider, Ireno Alves dos Santos e na Apae do município, todos com danos estruturais. A inclusão da Apae no plano emergencial foi determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, para restabelecer o atendimento educacional e terapêutico o mais rápido possível.

Participam das ações pintores, eletricistas, marceneiros e auxiliares do programa Mãos Amigas, vindos de unidades prisionais de Cascavel, Guarapuava e Laranjeiras do Sul. Eles auxiliam na limpeza, remoção de entulhos e recuperação de mobiliário, sob acompanhamento de agentes do Departamento de Polícia Penal (Deppen).

Segundo Adriane Esquil de Almeida, chefe do Núcleo Regional de Educação de Laranjeiras do Sul, o objetivo é garantir o retorno seguro das aulas no início de 2026.

“Estamos finalizando a limpeza e preparando espaços provisórios para receber alunos e professores. Também haverá apoio psicológico às famílias, porque a escola é um ponto de estabilidade emocional da comunidade”, destacou.