Cascavel e Paraná - As máquinas já estão na pista e o trabalho avança. A Prefeitura de Cascavel deu início, nesta quarta-feira (28), à obra do binário das ruas JK X Flamboyant, um marco para a mobilidade urbana, que dará mais fluidez ao trânsito em uma das regiões mais estratégicas da cidade.

Ainda na terça-feria (27), foi anunciado o maior pacote de recape asfáltico da história da cidade. Serão investidos R$ 63.957.466,39 em mais de 30 km de vias urbanas, totalizando 330 mil m² de extensão. As obras contemplam ruas estratégicas que, há anos, necessitavam de readequação devido ao desgaste natural do pavimento.

Além disso, foi autorizada, na terça-feira (27), a abertura do processo licitatório para a pavimentação do bairro Lago Azul, garantindo o asfaltamento de 100% das ruas e colocando fim a uma espera de décadas da comunidade. O investimento é de R$ 33.952.596,08 viabilizado por meio de recursos do Governo do Estado, e prevê a pavimentação de 90.391,20 metros quadrados, com prazo de execução de até 16 meses. O ato oficial ocorreu na Capela São José, localizada na Rua Lagoa da Mangabeira.

JK x Flamboyant

Com investimento de R$ 10,6 milhões com recursos do Fonplata, o projeto contempla uma área de 60.537 m² em 4,8 km e prevê melhorias que vão desde o alargamento de vias até a modernização completa da sinalização. Serão executados serviços de alargamento, construção de calçadas, recape asfáltico, sinalização horizontal e vertical, além da implantação de novos semáforos para garantir mais segurança viária.

Serão instalados semáforos em sete cruzamentos na Rua Flamboyant e três na Rua JK, aumentando a segurança viária.

A obra tem previsão de ser entregue ainda este ano, no prazo de 10 meses, detalha o secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador. “Estamos aqui dando o pontapé inicial. É importante transformar isso aqui num binário, fazendo uma repaginação, com revitalização completa do asfaltamento, semaforização, ou seja, estamos dando mais condições de trafegabilidade e maior mobilidade urbana para o cidadão”, detalha.

O projeto foi desenvolvido pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).

Trânsito

Por conta dessa grande obra da infraestrutura, ajustes serão feitos no trânsito. A Transitar informa que a Rua Flamboyant, por onde começou a obra, tem pontos de bloqueio. A previsão é que da Rua Manaus até a Rua Pernambuco tenham interdições pontuais, conforme o avanço das obras.

As intervenções ocorrerão de forma gradual e por etapas, com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito e na rotina dos moradores da região.