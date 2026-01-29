Cascavel e Paraná - As máquinas já estão na pista e o trabalho avança. A Prefeitura de Cascavel deu início, nesta quarta-feira (28), à obra do binário das ruas JK X Flamboyant, um marco para a mobilidade urbana, que dará mais fluidez ao trânsito em uma das regiões mais estratégicas da cidade.
Ainda na terça-feria (27), foi anunciado o maior pacote de recape asfáltico da história da cidade. Serão investidos R$ 63.957.466,39 em mais de 30 km de vias urbanas, totalizando 330 mil m² de extensão. As obras contemplam ruas estratégicas que, há anos, necessitavam de readequação devido ao desgaste natural do pavimento.
Além disso, foi autorizada, na terça-feira (27), a abertura do processo licitatório para a pavimentação do bairro Lago Azul, garantindo o asfaltamento de 100% das ruas e colocando fim a uma espera de décadas da comunidade. O investimento é de R$ 33.952.596,08 viabilizado por meio de recursos do Governo do Estado, e prevê a pavimentação de 90.391,20 metros quadrados, com prazo de execução de até 16 meses. O ato oficial ocorreu na Capela São José, localizada na Rua Lagoa da Mangabeira.
JK x Flamboyant
Com investimento de R$ 10,6 milhões com recursos do Fonplata, o projeto contempla uma área de 60.537 m² em 4,8 km e prevê melhorias que vão desde o alargamento de vias até a modernização completa da sinalização. Serão executados serviços de alargamento, construção de calçadas, recape asfáltico, sinalização horizontal e vertical, além da implantação de novos semáforos para garantir mais segurança viária.
Serão instalados semáforos em sete cruzamentos na Rua Flamboyant e três na Rua JK, aumentando a segurança viária.
A obra tem previsão de ser entregue ainda este ano, no prazo de 10 meses, detalha o secretário de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador. “Estamos aqui dando o pontapé inicial. É importante transformar isso aqui num binário, fazendo uma repaginação, com revitalização completa do asfaltamento, semaforização, ou seja, estamos dando mais condições de trafegabilidade e maior mobilidade urbana para o cidadão”, detalha.
O projeto foi desenvolvido pelo IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel).
Trânsito
Por conta dessa grande obra da infraestrutura, ajustes serão feitos no trânsito. A Transitar informa que a Rua Flamboyant, por onde começou a obra, tem pontos de bloqueio. A previsão é que da Rua Manaus até a Rua Pernambuco tenham interdições pontuais, conforme o avanço das obras.
As intervenções ocorrerão de forma gradual e por etapas, com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito e na rotina dos moradores da região.
Nesta primeira fase, os trabalhos se concentram na Rua Flamboyant, que terá bloqueio total durante o período do dia, sempre por volta das 6h da manhã. No fim da tarde, entre o fim do expediente e o começo da noite, por volta das 18h, os trechos serão liberados para o tráfego.
O mesmo procedimento será adotado nos trechos seguintes, com duas ou três quadras por vez, conforme os trabalhos. Com o avanço da obra, os bloqueios vão sendo liberados nos trechos já concluídos e implantados em novos pontos à frente. A previsão é que até dia 4 de fevereiro, seja realizado o recapeamento de toda a extensão da Flamboyant até a Rua Pernambuco, sempre seguindo esse sistema de avanço por etapas.
A Transitar reforça que, embora o trecho entre a Rua Manaus e Rua Pernambuco esteja dentro da área da obra, não haverá interdição total da via ao mesmo tempo. Os bloqueios ocorrerão apenas enquanto os serviços estiverem em execução ao longo do dia.
Já a Rua JK, neste primeiro momento, não terá bloqueio. No entanto, a empresa responsável pela obra também atuará na via, nos mesmos moldes que o trabalho na Flamboyant, sempre por etapas. Será necessário bloquear temporariamente os estacionamentos para a realização de cortes no pavimento. Assim que o serviço for concluído, os estacionamentos serão liberados.
Transporte coletivo
Com o bloqueio da Rua Flamboyant, a linha de ônibus do Bairro Tropical que normalmente retorna por essa via passará a utilizar a Rua JK, tanto no sentido bairro quanto no sentido terminal, já a partir do início da obra.
Os trechos contemplados são:
Rua Presidente Juscelino Kubitschek, entre a Rua Manaus e a Avenida Assunção – trecho de aproximadamente 2,1 km será revitalizado;
Rua Flamboyant, entre a Rua Manaus e a Rua Casemiro de Abreu – cerca de 3,9 km de obras, incluindo calçadas;
Rua Casemiro de Abreu, entre a Rua Flamboyant e a Avenida Assunção – cerca de 280 metros de melhorias;
Rua das Palmeiras, entre a Rua Flamboyant e a JK – aproximadamente 300 metros de intervenções.