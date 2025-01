Com R$ 8,5 milhões em investimentos, Cascavel receberá base de fronteira da PRF

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Prefeitura de Cascavel realizaram, nesta quarta (29), no Paço Municipal, uma reunião para realizar ajustes finais do projeto de construção de uma base de fronteira da PRF no Aeroporto de Cascavel.

No encontro, com representantes dos dois órgãos públicos e da sociedade civil, foi definida a área exata, na região aeroportuária, das novas instalações e instaurado grupo de trabalho para acelerar os trâmites burocráticos necessários para a execução do projeto.

A Base de Fronteira da PRF é uma instalação estratégica destinada a intensificar o combate ao crime em áreas estratégicas, com foco na região Oeste do Paraná, especialmente na cidade de Cascavel. Essa base contará com infraestrutura especializada, incluindo um hangar para operações aéreas, um canil para suporte em ações de busca e apreensão, e instalações para abrigar agentes treinados para atuar nesse contexto específico.