Com programação voltada à inovação, Feira do Empreendedor movimenta Cascavel até sábado (7)

“É a primeira vez que o Sebrae Paraná realiza uma Feira do Empreendedor no formato regional. E está iniciando justamente por aqui, por Cascavel, pela região Oeste do Paraná. Pela potencialidade, pelo nosso DNA de trabalho e pela densidade empresarial da cidade. Tivemos uma participação e um apoio muito forte da Prefeitura Municipal, e isso fez toda a diferença”.

“Essa feira é um dos maiores eventos de empreendedorismo do país, e Cascavel é a primeira cidade do interior a receber. Foi emocionante ver tudo isso ganhando forma. Nosso objetivo é fomentar o MEI, o pequeno, o médio e o grande empreendedor. Quem ainda não empreende também deve vir conhecer, aprender, se inspirar. A feira movimenta não só Cascavel, mas toda a região.”

“O povo de Cascavel tem o espírito empreendedor no sangue. E a Feira do Empreendedor vem justamente pra fortalecer isso, incentivar quem quer crescer, gerar renda, emprego, oportunidade. E o município, claro, cumpre seu papel de apoiar iniciativas como essa e abrir espaço para que os bons negócios aconteçam”.

A Prefeitura de Cascavel é parceira institucional do evento, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico , e atuou ativamente para viabilizar a feira. O prefeito Renato Silva destacou a importância do evento para a cidade.

Cascavel - Começou nesta quinta-feira (5), a Feira do Empreendedor Sebrae em Cascavel , um dos eventos mais relevantes do país voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios . Pela primeira vez realizada no município, a feira acontece até sábado (7), no Centro de Convenções e Eventos Pedro Luiz Boaretto , com entrada gratuita e uma programação intensa voltada à capacitação, inovação e conexões estratégicas para empresários e empresas de todos os portes. O funcionamento é sempre das 14h às 21h.

Destaques da programação

Além das rodadas de negócios, o evento contará com três palestras magnas com grandes nomes do empreendedorismo nacional:

05/06 – 19h

Palestra: “Como acelerar e manter o seu negócio em crescimento”, com Carla Sarni, fundadora do Grupo Salus, com mais de 800 franquias e R$ 1 bilhão de faturamento. Eleita uma das Mulheres de Sucesso de 2024.

06/06 – 19h

Palestra: “Cliente no centro, de verdade”, com João Branco, considerado o profissional de marketing mais admirado do Brasil. Responsável pelo reposicionamento do McDonald’s como “Méqui”.

07/06 – 19h

Palestra: “Vendas não ocorrem por acaso”, com Tiago Concer, autor best-seller, referência nacional em vendas e criador do movimento “Orgulho de Ser Vendedor”.

Horários e inscrições

A feira acontece no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel, localizado na Rua Fortunato Beber, 987 – Pacaembu. O evento vai até sábado (7), com programação diária das 14h às 21h.

A entrada é gratuita, mas o Sebrae orienta que os participantes façam a inscrição prévia no site oficial para agilizar o acesso ao evento: www.sebraepr.com.br/lp/feiracascavel

Obs: A inscrição no site não garante acesso às palestras magnas. Para participar, é necessário retirar uma pulseira no local a partir das 14h, todos os dias.

Fonte: Secom