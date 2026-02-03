Com prédio em construção, região norte terá nova USF Gralha Azul /Interlagos

Cascavel - A região norte de Cascavel é uma das que mais cresce na cidade. E, para acompanhar o desenvolvimento, a estrutura de saúde pública também para por modernização. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está construindo a nova USF Gralha Azul/Interlagos, que vai ampliar o atendimento à população.



A nova Unidade de Saúde da Família será mais moderna, espaçosa e equipada, com capacidade para acolher até 16 mil moradores. O investimento ultrapassa R$ 3,8 milhões, com recursos do governo federal, e a previsão de entrega da obra para julho de 2026. Os serviços já estão cerca de 30% executados.



O prefeito Renato Silva esteve recentemente acompanhado as obras. “É uma alegria ver que o projeto está tomando forma e daqui um tempo estará atendendo nossa comunidade com mais conforto”, pontua.

O novo prédio terá mais de 700 metros quadrados, com oito consultórios médicos, quatro salas odontológicas, farmácia, sala de vacinas, sala de curativos e coleta, espaço para preparo de pacientes, recepção, serviço social, sala de inalação coletiva, administração e estacionamento.