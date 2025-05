Com pedido por mais estacionamento, obra da Jacarezinho vai atrasar

O que estava próximo do fim terá que esperar mais um pouco para ser concluído. Em obra desde setembro do ano passado, com várias fases de interdições no fluxo do tráfego, a Rua Jacarezinho acabou se tornando mais um “palco de polêmica”. A via que fica entre Shopping Catuaí, uma escola e o Zoológico Municipal, com grande fluxo tanto de veículos quanto de pedestres, ainda não foi finalizada. A empresa Executar Comercial e Serviços Ltda, da cidade de Santana do Parnaíba, do estado de São Paulo é que fez a execução pelo valor total de R$ 1,9 milhão – a mesma que está fazendo a obra do Bairro Lago Azul.

Nesta semana, a Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) anunciou que atendendo ao pedido da comunidade, fará um novo estudo de sinalização e que, por isso, retirou a responsabilidade da empresa que já encerrou a parte de melhoria viária. Sandro Rocha Rancy, secretário de Sesop disse que a obra, que está praticamente pronta, terá alterações nos valores, já que a sinalização será “glosada” do contrato.

Ele explicou que, como a obra fica entre o colégio e o shopping, houve um movimento por parte dos pais, dos alunos e do próprio colégio, aceito pela Sesop e pela Transitar que fará uma modificação naquela sinalização. “Os pais solicitaram mais estacionamentos do que nós tínhamos previsto inicialmente, apesar de que nós entendemos que o estacionamento de qualquer estabelecimento privado é de responsabilidade do estabelecimento”, disse Rancy.

Segundo ele, as mudanças estão em análise pela Transitar, que vai assumir a execução após a finalização do estudo e o contrato será encerrado. Em contato com a Transitar, a autarquia de trânsito informou que a previsão é que os serviços no semáforo, bem como restante da sinalização sejam feitos na próxima semana. A ideia é ampliar as vagas de estacionamento, que estão cada vez mais escassas na cidade, dando espaço para vias mais largas.