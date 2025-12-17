Com muita gratidão e alegria, crianças recebem presentes da campanha "Adote uma Cartinha"

Cascavel - O que começou com um lápis e papel terminou com sonhos sendo realizados. A campanha “Adote uma Cartinha” da Secretaria de Assistência Social, começou, na última quarta-feira (11), a entrega dos presentes das mais de 1,7 mil cartinhas que foram adotadas por padrinhos; pessoas que se sensibilizaram com os pedidos e, com carinho, escolheram atender cada desejo. As entregas seguem até a sexta-feira (19).

E na manhã de hoje (17), foi a vez das 180 crianças de 5 a 12 anos do Eureca II receberem seus presentes. O dia foi preparado com muito cuidado em cada detalhe. Antes da chegada do Papai Noel com os presentes, as crianças participaram de um momento de confraternização, com um lanche especial: hambúrguer, batata frita, além de sobremesa. Em seguida veio a parte mais aguardada, a entrega dos presentes.

Segundo a coordenadora do Eureca II, Bruna Brito, a data representa muito mais que uma comemoração.

“É um momento de muita alegria para toda a equipe e também para a secretaria. Essas cartinhas foram adotadas por pessoas da comunidade, e hoje estamos realizando sonhos. Com certeza, essas crianças vão ter um Natal muito mais feliz”.

Entre tantas histórias emocionantes, a de Pietro chamou a atenção. O presente dele era simples, mas carregado de significado: uma bola. Era exatamente isso que ele havia pedido na cartinha. Ao recebê-la, Pietro não soltou mais. Abraçou a bola com força, sorrindo, como quem segura um sonho antigo que finalmente se tornou realidade.

A ação reforça a importância da solidariedade e do envolvimento da comunidade, mostrando que pequenos gestos podem transformar o fim de ano de centenas de famílias. Para quem doa, fica a certeza de ter feito parte de algo maior. Para quem recebe, a lembrança de que o Natal também é feito de cuidado, presença e esperança.

Confira a programação das próximas entregas:

Dia 18/12

Horário a definir