Com mudança de categoria, Aeroporto de Cascavel passa por inspeção remota pela Anac

O Aeroporto Regional de Cascavel – Coronel Adalberto Mendes recebe viajantes de todo país e do mundo. Somente no ano de 2024 foram registrados 408.390 passageiros, fazendo com que o aeroporto passasse a ser classe II, o que significa que o Aeroporto de Cascavel processa mais de 200 mil e menos de 1 milhão, conforme média dos últimos três anos.

E como parte do processo de reclassificação da classe I para a II e da categoria 5 de Proteção contra Incêndio para categoria 7 o Aeroporto receberá uma inspeção remota realizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), nesta sexta-feira (28).

A inspeção, conduzida virtualmente, contará com a participação de representantes da Anac, com a Presidente da Transitar, Diretora do Aeroporto e dos responsáveis pelos Setores de Operação, Resposta a Emergências e Manutenção Aeroportuária.