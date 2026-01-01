Com mais de quatro mil pessoas, Show da Virada em Cascavel recebe 2026 em grande estilo

Cascavel - Após anos sem uma comemoração oficial de Ano-Novo, a Prefeitura de Cascavel promoveu o Show da Virada para marcar a chegada de 2026. Realizado com recursos integralmente destinados pelo Ministério do Turismo, o evento reuniu mais de quatro mil pessoas em frente à Prefeitura, dando início a uma nova tradição cultural na cidade.
Em uma noite de celebração, música e confraternização, o momento mais aguardado foi a contagem regressiva para a virada do ano, que foi comandada pela dupla sertaneja Thaeme e Thiago. Com carisma e repertório conhecido do público, os artistas embalaram a festa com sucessos como “Ai Que Dó”, “Coração Apertado” e outros hits que atravessam gerações e animaram os cascavelenses.
A programação teve início com o cerimonial oficial e seguiu com o show “Gostar Não Custa Caro”, do cantor cascavelense Junior Santtos. Em uma apresentação vibrante, o artista interpretou músicas autorais e clássicos do sertanejo, reforçando sua presença crescente no cenário musical e garantindo animação desde o início da noite.
A secretária de Cultura, Beth Leal, detalha o cuidado com a organização e a estrutura do Show da Virada. “Cada detalhe foi pensado para garantir conforto e segurança ao público. A ideia foi proporcionar uma noite especial que ficará guardada na memória. Esperamos que 2026 seja um ano muito promissor, de muita paz, muita saúde, que as pessoas se respeitem, tenham mais amor pelo próximo e que nós possamos ter um ano muito abençoado, com muitas ações da gestão do prefeito Renato Silva. Na Cultura, nós vamos desenvolver para cada vez mais profissionalizar nosso artista de Cascavel, mostrar a importância do empreendedorismo para a classe artística e para a população mais shows, mais eventos, mais atividades culturais descentralizadas, com custo acessível, principalmente acesso livre aos nossos espaços culturais”, destacou.
Fonte: Secom