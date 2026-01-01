Com mais de quatro mil pessoas, Show da Virada em Cascavel recebe 2026 em grande estilo

Cascavel - Após anos sem uma comemoração oficial de Ano-Novo, a Prefeitura de Cascavel promoveu o Show da Virada para marcar a chegada de 2026. Realizado com recursos integralmente destinados pelo Ministério do Turismo, o evento reuniu mais de quatro mil pessoas em frente à Prefeitura, dando início a uma nova tradição cultural na cidade.

Em uma noite de celebração, música e confraternização, o momento mais aguardado foi a contagem regressiva para a virada do ano, que foi comandada pela dupla sertaneja Thaeme e Thiago. Com carisma e repertório conhecido do público, os artistas embalaram a festa com sucessos como “Ai Que Dó”, “Coração Apertado” e outros hits que atravessam gerações e animaram os cascavelenses.

A programação teve início com o cerimonial oficial e seguiu com o show “Gostar Não Custa Caro”, do cantor cascavelense Junior Santtos. Em uma apresentação vibrante, o artista interpretou músicas autorais e clássicos do sertanejo, reforçando sua presença crescente no cenário musical e garantindo animação desde o início da noite.