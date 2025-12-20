Com mais de 30 anos de história escola é revitalizada

Cascavel e Paraná - Cascavel – Mais estrutura e qualidade para a comunidade escolar. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, realizou, nesta sexta-feira (19), a entrega da obra de reforma e ampliação da Escola Professora Maria Fumiko Tominaga, no Tarumã, na região norte. A unidade, uma das maiores da cidade, tem mais de 30 anos de história, formando alunos há mais de três décadas em Cascavel.

A obra, que teve um investimentos de mais de R$ 9 milhões, representa um importante avanço, oferecendo mais conforto, acessibilidade, modernização e melhores condições de ensino e aprendizagem para alunos e profissionais da educação.

Com mais de 600 alunos, o novo espaço passou por demolições, ampliações e reformas completas, incluindo novos ambientes pedagógicos e administrativos, construção de novo bloco modular com 06 salas de aula, sala de informática, laboratório de ciências, banheiros adaptados, instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, sala de professores, novo pátio coberto com 270m², substituição dos muros externos por grades metálicas e entre outros.

O prefeito Renato Silva lembra que a obra é para o bem de toda a comunidade escolar. “Os bancos escolares transformam o ser humano, para melhor. Aqui, as crianças aprendem, estudam, buscam conhecimento, agregam valores e vão se transformando. E, nada melhor, do que você ter um espaço físico, aconchegante, agradável para os professores, os servidores e, em especial, os alunos. Fico muito feliz de poder estar proporcionando isso a essa comunidade que tanto merece. A obra foi pensando no coletivo, em formar bons cidadãos para o bem do nosso município”, destaca. O prefeito também anunciou a reforma do Cmei Gente Pequena, no Jardim Tarumã.